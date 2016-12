El Patagónico | Deportes - 18 diciembre 2016 Estudiantes acentuó su caída tras perder con Defensa en La Plata El "Pincha" ganaba por un penal de Lucas Viatri, pero el "Halcón" lo dio vuelta con tantos de Leonel Miranda y Mariano Bareiro.

El escolta Estudiantes acentuó su caída en el Campeonato de fútbol de Primera división, al perder sorpresivamente ayer con Defensa y Justicia 2 a 1 en el estadio Ciudad de La Plata y encadenar así su tercera derrota en las últimas cuatro fechas, tras permanecer invicto durante 21 partidos.

El delantero Lucas Viatri adelantó al local en el marcador con un penal convertido a los once minutos del segundo tiempo, pero Defensa revirtió el encuentro con goles de Leonel Miranda y Mariano Bareiro, a los 13 y 28 minutos, como premio a su mejor juego dentro de un encuentro discreto.

La derrota privó al conjunto de Nelson Vivas de recuperar al menos transitoriamente la punta del torneo, que al concluir el año podría quedarle a cuatro puntos de distancia si es que el líder Boca Juniors (28) vence hoy a Colón de Santa Fe en La Bombonera.

En contraposición, Defensa confirmó su levantada con el DT Sebastián Beccacece, que tras perder en el debut con Patronato de Paraná (1-2) como local, hilvanó tres éxitos en serie ante Atlético de Rafaela (1-0), Arsenal (2-0) y el propio Estudiantes (2-1).

Ahora, el "Halcón" llegó a los 17 puntos en el Campeonato y trepó al 21er. lugar en la tabla de los promedios, que mira con atención por su objetivo de conservar la categoría al final de temporada.

El 1-0 llegó en el inicio del segundo tiempo luego que el árbitro Mariano González interpretara como intencional una mano de Bareiro tras un tiro de esquina lanzado desde la izquierda. Viatri facturó el penal con un disparo de derecha y Estudiantes parecía encaminarse hacia la recuperación tras perder con Banfield (2-3), empatar con Talleres de Córdoba (0-0) y volver a caer con San Martín de San Juan (2-3) en las últimas tres fechas.

La ventaja le duró apenas dos minutos, que fue lo que tardó Defensa en elaborar su jugada en el partido. Después de una nutrida participación de sus jugadores y un par de salvadas en el área "albirroja", Miranda conectó una volea de derecha y venció a Mariano Andújar sobre su palo derecho.

La visita se soltó con el empate transitorio y Estudiantes, en contraste, ingresó en una desesperación que le bloqueó sus pocas ideas en la calurosa tarde de La Plata. Fue así que la visita, en una pelota parada lanzada contra el área, sorprendió con un cabezazo de Barbieri y consiguió una ventaja que resultó decisiva.

Estudiantes buscó una reacción pero no tuvo claridad y el partido se consumió con la frustración de un equipo que tuvo un pronunciado bajón después de liderar desde la primera fecha y hasta la anterior. Con 27 puntos, hoy perderá el segundo puesto con cualquier resultado que se registre en Lanús (25)-San Lorenzo (27) e incluso puede quedar cuarto si Newell's Old Boys (25) le gana a San Martín de San Juan.

