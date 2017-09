Estudiantes busca avanzar en la Copa Sudamericana

Estudiantes de La Plata, que no encuentra una línea de juego definida y que viene con altibajos en lo que respecta a resultados, recibirá hoy a Nacional de Paraguay, una de las sorpresas del certamen continental, en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de La Plata, desde las 19:15, con arbitraje del brasileño Raphael Claus, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Boschilia y Kleber Lucio Gil, con televisación de Fox Sports.

Los paraguayos se impusieron por 1-0 en la ida, por lo cual un empate les dará el pasaje a cuartos de final y una derrota por la mínima obligará a una definición desde el punto penal.

El 'Pincha' está obligado a ganar por dos goles manteniendo su arco en cero, ya que en caso de recibir un gol se le complicará el panorama, por el valor doble de los tantos marcados en condición de visitante.

El equipo que resulte ganador de la llave se medirá en la próxima ronda con Independiente, que dejó en el camino a Atlético Tucumán.

Estudiantes empezó el segundo semestre a los tropiezos y no viene en buena racha de resultados, pero lo que más preocupa es la falta de elaboración de juego desde la llegada del DT uruguayo Gustavo Matosas.

La derrota en el estadio Defensores del Chaco se aplacó con la victoria por 2-1 sobre Arsenal, por la primera fecha de la Superliga Argentina, pero luego llegaron la derrota ante Defensa y Justicia (0-1) y el empate con Colón de Santa Fe (0-0) con un nivel muy por debajo de lo esperado.

En la búsqueda de enderezar el barco hacia buen puerto, Matosas meterá mano a la formación inicial y hará cambios en relación al último encuentro ante el 'Sabalero'.

El experimentado mediocampista central Rodrigo Braña, que no juega desde el 23 de agosto pasado por una molestia muscular, fue exigido y respondió satisfactoriamente, por lo cual regresará a la titularidad en la mitad de la cancha, en lugar de Fernando Zuqui.

El colombiano Juan Ferney Otero ingresaría en lugar de Bautista Cascini para darle un poco más de vértigo y velocidad en ataque, mientras que el zaguero Gastón Campi, de buen rendimiento ante los santafesinos, continuará formando pareja con Jonathan Schunke, por lo que Leandro Desábato seguirá en el banco de los relevos.

Por su parte, Nacional de Paraguay viene de capa caída en el torneo paraguayo, pero el técnico Roberto Torres mantiene la idea firme de mantener la doble competencia y, por esa razón, el fin de semana decidió guardar algunos jugadores para visitar al 'Pincha'.

La 'Academia' recibió una goleada 5-0 de parte de Sportivo Trinidense (último de la tabla de posiciones del torneo Clausura) y su situación no es la mejor, ya que sigue complicado con los promedios del descenso.

Al no haber lesionados ni suspendidos, es probable que Torres ponga en cancha a los mismos once titulares que ganaron en la ida disputada el 23 de agosto, por lo que estarán desde el inicio el argentino nacionalizado paraguayo, Jonathan Santana, y el uruguayo, Juan Manuel Salgueiro (ex Estudiantes de La Plata).