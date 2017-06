El Patagónico | Deportes - 29 junio 2017 Estudiantes busca refuerzos para la Copa Libertadores en el inicio de la era Matosas

Estudiantes de La Plata cumplió con el objetivo de clasificarse para la Copa Libertadores 2018 y el plantel sufrirá un recambio importante, ya que Lucas Viatri, Matías Aguirregaray, Juan Ignacio Cavallaro, Augusto Solari y Javier Toledo no continuarán en el club, al tiempo que es inminente la llegada de varias caras nuevas, entre las que se destaca la del delantero Mariano Pavone.

El plantel tendrá pocos días de descanso, ya que este sábado desde las 15.30 pondrá primera el ciclo de Gustavo Matosas con el pronto desafío de jugar el partido de ida de Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí, el próximo 13 de julio, mientras la revancha será el 3 de agosto.

En las próximas horas se anunciarán oficialmente los acuerdos para las llegadas de Mariano Pavone, Pablo Lugüercio y Gastón Campi, mientras que hay varias tratativas abiertas por Gastón Fernández, Fernando Zuqui, Fernando Coniglio y el atacante colombiano Anderson Plata, entre otros.

El atacante Lucas Viatri, que jugó 43 partidos y convirtió 14 goles, se despidió a través del canal institucional y destacó: “Estoy muy feliz de haber convertido este gol (1-0 sobre Quilmes) y ayudar al equipo y mis compañeros, con quienes pasé un año y medio muy bueno. Ojalá algún día pueda volver”. El ex Boca se quedó con el pase en su poder y no llegó a un acuerdo económico para continuar.

El volante Augusto Solari volverá a River tras 55 partidos y 6 goles y señaló: "Por ahora no me quedo acá, porque la opción es muy alta y ya no se puede renovar un nuevo préstamo. Estuve muy cómodo en este tiempo y ojalá exista alguna posibilidad de seguir”.

Mientras tanto, el delantero Javier Toledo, 6 goles en 25 partidos, destacó: “Es en serio que Estudiantes es una familia. Lo noté desde el primer día. Fue muy lindo compartir este tiempo con un plantel muy sano".

Tampoco seguirán Juan Ignacio Cavallaro (36 partidos, 5 goles) que volverá a San Lorenzo; Matías Aguirregaray (32 partidos en esta última temporada y 6 goles) que se irá a jugar a México; y el chileno Jeisson Vargas (11 partidos) de flojo rendimiento.

En cuanto a los jugadores que deben regresar de sus préstamos están David Barbona, aunque Atlético Tucumán pretende hacer uso de la opción por su pase, Pablo Rosales también de Atlético, Ignacio Bailone de Quilmes, Emiliano Ozuna de Temperley y Nahuel Losada de All Boys.

Fuente: