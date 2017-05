El Patagónico | Deportes - 22 mayo 2017 Estudiantes buscará consolidar sus sueños coperos ante Olimpo El "Pincha" irá esta tarde por un triunfo que le permita acercarse al objetivo de jugar la próxima Copa Libertadores. Los bahienses se encuentran en una angustiante pelea por mantener la categoría.

Estudiantes de La Plata buscará hoy un triunfo que lo acerque al objetivo de jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América cuando visite a Olimpo de Bahía Blanca, que se encuentra en la angustiante pelea por mantener la categoría, en un partido correspondiente a la 25ta. fecha del Campeonato de Primera división.

El encuentro se disputará en el estadio Roberto Carminatti, desde las 19, con Andrés Merlos como árbitro y transmisión de la Televisión Pública Argentina.

Estudiantes se ubica en la sexta posición, con 44 puntos, lo mismo que Independiente y Colón, a tan solo uno de Banfield, Newell's Old Boys y River Plate, equipos que hasta el momento ingresan a la próxima Libertadores, mientras que Olimpo marcha vigésimo, con 27 unidades, lo mismo que Temperley y Patronato, y su principal preocupación pasa por el bajo promedio del descenso.

Estudiantes, que hace nueve fechas que no pierde -4 victorias y 5 empates-, intentará apoyarse en el envión anímico que significó la victoria 1-0 en el clásico para superar el golpe que significó quedar eliminado de la Libertadores pese a golear por 3-0 a Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, ya que dependía de otros resultados.

Nélson Vivas, entrenador del equipo platense, meterá mano en la formación para darles descanso a algunos de los habituales titulares, tras el largo viaje desde Guayaquil, ya que el jueves recibe a Botafogo de Brasil y necesita, al menos, empatar para seguir en la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El zaguero y capitán, Leandro Desábato, ni siquiera viajó con la delegación y su lugar será cubierto por Julián Marchioni, pero esa no será la única variante teniendo en cuenta el partido del jueves pasado en Ecuador.

Rodrigo Braña ingresaría en lugar de Juan Sebastián Verón, que solo está habilitado para jugar la Libertadores, Lucas Viatri iría en lugar de Javier Toledo y el colombiano Juan Otero reemplazaría a Facundo Sánchez, mientras que la única duda para por saber si Juan Ignacio Cavallaro, quien arrastra una molestia muscular, será exigido o le dejará su lugar al juvenil Elías Umeres.

Por el lado de Olimpo, el panorama no es muy alentador, pese a que el equipo bahiense se encuentra fuera de la zona de descenso.

El "Aurinegro", que viene de conseguir una importante victoria por 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, rival directo por la permanencia, sólo supera en la tabla de los promedios a los cuatro que hasta el momento están perdiendo la categoría, por esa razón, necesita ganar, sobretodo en condición de local.

Mario Sciaqua, director técnico del elenco de Bahía Blanca, deberá hacer una modificación obligada en relación al once inicial, ya que el defensor Joel Sacks, que sufrió una molestia muscular en el aductor izquierdo, no podrá ser de la partida y su lugar será cubierto por Nicolás Pantaleone, justamente el mismo que lo reemplazó en el triunfo en Mar del Plata.

