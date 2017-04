Estudiantes comodorenses en La Plata enviarán hoy un camión con donaciones

Un grupo de jóvenes que dejó Comodoro Rivadavia para continuar sus estudios universitarios en La Plata, realizó una campaña solidaria destinada a ayudar a los damnificados por el temporal. La colecta comenzó el jueves 30 de marzo para recolectar alimentos no perecederos, productos de higiene personal y limpieza, agua potable y cochones. La iniciativa tuvo tanta repercusión que el municipio platense cedió una parte de su terminal de ómnibus para guardar todo lo recaudado por los estudiantes.

Ya el jueves 30 de marzo, Comodoro Rivadavia se encontraba en el momento más álgido del temporal que dejó una gran cantidad de damnificados. Los jóvenes comodorenses que se encuentran cursando sus estudios universitarios en La Plata observaron el panorama que atravesaba esta ciudad y decidieron comenzar con una colecta solidaria.

Así, Micaela Vergel empezó una campaña a través de WhatsApp que incentivaba a todos los comodorenses a reunir alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y limpieza, como también agua potable y colchones. La convocatoria captó la atención de los medios de comunicación platenses y rápidamente se viralizó por las redes.

"No pensamos que iba a tener tanta difusión. La idea era juntar las cosas y enviarlas por alguna empresa de transporte pero como se empezó a hacer cada vez más masivo tuvimos que empezar a pensar en otra forma de envío”, sostuvo Maialen Marquinez, una de las estudiantes que participó de la colecta.

La cantidad de donaciones fue tan grande que tuvieron que guardar las provisiones en cada una de las viviendas de los voluntarios. “Acá en La Plata también se inundó hace cuatro años y quizás eso también motivó a la gente sea más solidaria. También empezamos a conocer personas que no sabíamos que eran de Comodoro y que se fueron sumando a la colecta”, manifestó Marquinez.

"Hubo distintos puntos de donaciones y, con el tema del transporte, pudimos generar contactos que nos permitieron conseguir un camión”, agregó.

Los espacios de almacenamientos fueron quedando cada vez más chicos por lo que el municipio de La Plata les cedió una parte de la terminal de ómnibus para que puedan dejar las donaciones y hoy, a las 8, puedan ser cargadas para partir hacia esta ciudad.

En este sentido, la joven explicó: “somos varios chicos de Comodoro y desde el primer día tuvimos que organizar nuestros horarios para que siempre haya alguien recibiendo las cosas o yendo a buscar las donaciones. Fue un trabajo movido pero lindo porque logramos juntar 800 litros de agua, lavandina y alimentos, 30 colchones y una gran cantidad de pañales".

Asimismo, Marquinez aseguró que el camión con donaciones no irá hacia el Predio Ferial u otra área municipal.

"Será una entrega más personal y humana porque la idea es que nuestros conocidos puedan entregar lo que juntamos a las personas que no han podido recibir donaciones. Igual va a ir una persona que estuvo laburando acá para asegurarnos que no se desvíe el camión o no pase nada raro con las donaciones”, consideró.