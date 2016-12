Estudiantes de Comunicación Social asistieron al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

“Es algo increíble esta oportunidad, tanto para Fernando que cierra un ciclo de la mejor manera, como para mí que estoy iniciando y me incentiva a seguir adelante con mayor motivación”, dijo Martina González, quien cursa el primer año de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ) y recientemente asistió al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.Ella viajó a “La feliz” junto a Fernando Blasetti, quien cursa cuarto año de la licenciatura y al hacer un balance de lo que significó participar en este festival, coincidió con González: "fue una experiencia increíble, una oportunidad única. Participar de lo que a uno le gusta e interactuar con grandes del cine es impresionante. Pudimos asistir a distintos talleres y enriquecernos aún más profesionalmente”, consideró.PRIMER ACERCAMIENTO AL MUNDO DEL CINEGonzález y Blasetti pudieron asistir al Festival Internacional de Cine, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, gracias al programa País y el apoyo de la Secretaría de Bienestar de la UNPSJB que contempló los gastos de los pasajes.La 31ª edición del certamen se desarrolló del 18 al 27 de noviembre. Allí los estudiantes de la sede Comodoro Rivadavia, presenciaron películas de toda Latinoamérica, asistieron a diversas actividades relacionadas al cine y pudieron conocer e interactuar con directores, actores y grandes personajes de la producción cineasta.Así aprendieron sobre el mundo cinematográfico, complementando su formación académica y estimulando un ambiente de intercambio para reflexionar sobre sus saberes, uno de los objetivos que tiene el Programa País, diseñado para favorecer la participación de estudiantes universitarios para fomentar ambientes de intercambios.Hay que recordar que durante el festival también tuvo lugar la competencia oficial, resultando ganadora en la categoría Internacional la película "People that are not me" de Hadas Ben Aroya que se llevó el Astor de oro a la mejor película.En la competencia Latinoamericana, en tanto, la ganadora fue la película "Martirio" de Vincent Carelli y en la competencia Argentina, el premio estimulo en campaña de lanzamiento por Mejor Largometraje fue para "El aprendiz" de Tomás De Leone.