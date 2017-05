El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 30 mayo 2017 Estudiantes ganó e ingresó en la zona de Libertadores El "Pincha" se impuso en la cancha de Quilmes donde ofició de local con dos goles del uruguayo Matías Aguirregaray.

Estudiantes de La Plata venció anoche a Unión de Santa Fe 2 a 0, con dos goles del uruguayo Matías Aguirregaray a los 2 y 24 minutos del primer tiempo, por la 26ta. fecha del campeonato de fútbol de Primera división, y se metió en puestos de clasificación a la Copa Libertadores de 2018.

El partido se jugó en el estadio centenario de Quilmes y fue arbitrado por Silvio Trucco.

El equipo dirigido técnicamente por Nelson Vivas ganó un partido en el que no jugó bien, pero tuvo un gran oportunismo y la diferencia estuvo en la eficacia en las áreas y en la gran tarea del arquero Mariano Andújar, que resultó ser una de las figuras en especial en el primer tiempo; y también de Aguirregaray y Juan Bautista Cascini.

Estudiantes "madrugó" a Unión en la primera jugada de pelota detenida, a los 2m: un tiro libre de Augusto Solari desde la izquierda fue "peinado" por Lucas Viatri, y tras el rechazo del arquero Nereo Fernández apareció Aguirregaray por el segundo palo para empujar la pelota a la red.

A los 10m. una mala salida de Aguirregaray le permitió a Mauro Pittón tomar el balón y ceder a Franco Soldano remató cruzado y afuera.

Dentro de un juego parejo, a los 17m. Facundo Quintana desaprovechó un contraataque de Solari para aumentar y dos minutos más tarde, en la respuesta, Leonardo Sánchez ganó por arriba pero sin puntería.

Estudiantes fue efectivo y a los 24m. un tiro de esquina de Solari generó rebotes y Aguirregaray, con un toque suave de derecha, puso la pelota contra el palo para el 2 a 0.

A los 31m. pudo descontar Unión pero se lució Andújar dos veces, primero ante Soldano y luego ante Lucas Gamba, el mejor de la visita.

Unión tuvo dos más antes del cierre del primer tiempo: primero con Gamba y después con Pittón, pero las dos veces se interpuso Aguirregaray.

En el complemento Aguirregaray tuvo otra chance, a los 3m., pero Fernández se la sacó.

A los 18m. Andújar le tapó un remate a Santiago Magallán y tras el córner Soldano metió un cabezazo en el palo.

Un minuto más tarde otra vez Andújar fue clave y tapó un par de rebotes en el área.

En los 15 minutos finales Guido Vadalá desperdició un par de chances y Estudiantes pudo haber ampliado de contragolpe pero Solari y Javier Toledo no estuvieron finos en la definición.



SINTESIS



ESTUDIANTES 2 - UNION 0

Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Jonathan Schunke, Leandro Desabato y Lucas Diarte; Augusto Solari, Israel Damonte y Juan Bautista Cascini; Facundo Quintana, Juan Otero y Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.

Unión: Nereo Fernández; Emanuel Britez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez y Nahuel Zárate; Santiago Magallán y Manuel De Iriondo; Lucas Gamba, Mauro Pittón y Guido Vadalá; Franco Soldano. DT: Pablo Marini.

Goles PT: 2m. y 24m. Aguirregaray (E).

Cambios ST: Al inicio Rodrigo Braña x Quintana (E) y Martín Rivero x De Iriondo (U), 2m. Javier Toledo x Viatri (E), 13m. Iván Gómez x Damonte (E) y 32m. Mauro Cejas x Magallán (U).

Amonestados: Braña (E). Pitton y Rivero (U).

Estadio: Centenario, de Quilmes.

Arbitro: Silvio Trucco.



PANORAMA DE LA 26A. FECHA



VIERNES

- Aldosivi 0 / Independiente 0.



SABADO

- Colón 1 / Gimnasia 2.

- Banfield 3 / Temperley 1.

- Newell's 3 / Olimpo 2.

- San Martín 4 / Sarmiento 2.

- Huracán 1 / Boca 1.

- Racing 2 / San Lorenzo 1.



DOMINGO

- Defensa y Justicia 1 / Tigre 0.

- Arsenal 0 / Lanús 2.

- Talleres 2 / Atlético Tucumán 1.

- River 0 / Rosario Centra 0.

- Atlético de Rafaela 1 / Belgrano 2.

- Patronato 0 / Godoy Cruz 3.



AYER

- Estudiantes 2 / Unión 0.

- Vélez 0 / Quilmes 0.



PROXIMA FECHA



Viernes 2 de junio

Sarmiento vs Defensa y Justicia

Godoy Cruz vs Atlético de Rafaela



Sábado 3 de junio

Rosario Central vs Colón

Temperley vs Talleres

Tigre vs Vélez Sarsfield

Lanús vs Estudiantes

Unión vs Newell's Old Boys



Domingo

4 de junio

San Lorenzo vs River Plate

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Banfield

Atlético Tucumán vs San Martín

Belgrano vs Arsenal

Olimpo vs Huracán

Boca Juniors vs Independiente



Lunes 5 de junio

Racing Club vs Aldosivi

Quilmes vs Patronato



Fuente: