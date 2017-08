El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 23 agosto 2017 Estudiantes intentará dar un paso importante en Paraguay El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción. Los paraguayos vienen de dejar en el camino a Cruzeiro y a Olimpia.

Estudiantes de La Plata, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, visitará esta noche a Nacional, de Paraguay, que clasificó a la ronda de los dieciséis mejores tras dejar en el camino a dos poderosos del continente, como son Cruzeiro de Brasil y Olimpia de Paraguay.

El encuentro se disputará desde las 21:45 (hora de Argentina) en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, con el colombiano Wilson Lamouroux como árbitro, quien estará acompañado de sus compatriotas Eduardo Díaz y Dionisio Ruiz, y televisación de Fox Sports.

Este será un cruce entre dos equipos con realidades futbolísticas diametralmente opuestas, ya que Estudiantes se encuentra en la etapa final de la puesta a punto para el inicio de la Superliga y con poco rodaje, mientras que Nacional viene de empatar 1-1 el fin de semana con Sportivo Luqueño por el torneo Clausura paraguayo.

El "Pincha", que el lunes recibirá a Arsenal de Sarandí por la primera fecha del campeonato de Primera división, jugó su último compromiso oficial el pasado 3 de agosto, cuando venció por 3-0 a Nacional de Potosí, de Bolivia, por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Sudamericana.

Además, el entrenador del "León" platense, el uruguayo Gustavo Matosas, perdió en la última semana a dos de las joyas del club, ya que Santiago Ascacibar pasó al Sttutgart alemán, por 8 millones y medio de dólares, y Juan Foyth al Tottenham inglés, por 13 millones de euros.

Matosas tuvo una mala noticia en la última práctica de fútbol formal, cuando el mediocampista Sebastián Dubarbier tuvo que salir por una molestia en el aductor derecho, por lo cual quedó fuera de la nómina de convocados para viajar a Asunción, y su lugar como volante por izquierda será cubierti por Lucas 'Titi' Rodríguez.

Para esta etapa final del certamen, el técnico realizó cuatro modificaciones en la lista de buena fe: Matías Catalán, el ecuatoriano Christian Alemán, Gastón Fernández y Lucas Melano ingresaron en lugar de Javier Iritier, Julián Marchioni, Francisco Apaolaza y Facundo Quintana.

Por su parte, Nacional llega a este duelo con cinco fechas jugadas por el torneo Clausura local, donde se ubica séptimo con una victoria, tres empates y una derrota, a lo que se le suma el envión anímico de haber avanzado a octavos de la Sudamericana tras dejar en el camino a Cruzeiro de Brasil (primera fase) y a Olimpia (segunda fase).

El técnico de la 'Academia' de Asunción, Roberto Torres, tendrá a su disposición al internacional guaraní Fredy Bareiro, recuperado de una lesión muscular, pero no contará con Adam Bareiro, quien no se recuperó a tiempo de su rotura fibrilar.

El mediocampista Jonatahan Santana, argentino nacionalizado paraguayo, será parte del once inicial, lo mismo que el delantero uruguayo Juan Manuel Salgueiro, quien vistió la camiseta de Estudiantes en 92 oportunidades, con la cual anotó 10 goles, y ganó la Libertadores 2009 con el "Pincha".

Asimismo, el experimentado arquero Justo Villar, quien jugó en el equipo platense entre 2011-12, y el delantero arrecifeño Juan Vieyra ocuparán un lugar en el banco de suplentes.



PROBABLES FORMACIONES



Nacional: Santiago Rojas; Carlos Bonet, José Canale, Miguel Jacquet y Rodrigo Rojo; Juan Argüello, Miguel Paniagua, Jonathan Santana y Edgardo Orzusa; Juan Manuel Salgueiro y Fredy Bareiro. DT: Roberto Torres.

Estudiantes LP: Mariano Andújar; Matías Catalán, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Lucas Diarte; Rodrigo Braña e Israel Damonte; Facundo Sánchez, Gastón Fernández y Lucas Rodríguez; Mariano Pavone. DT: Gustavo Matosas.

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción.

Hora: 21:45.

Arbitro: Wilson Lamouroux (Colombia).

TV: Fox Sports.



Fuente: