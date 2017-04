El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 abril 2017 Estudiantes le ganó 2-0 a Arsenal que cayó en la zona de descenso El "Pincha" se impuso con goles de Javier Toledo y de Augusto Solari. De esa manera, el cuadro de Nelson Vivas continúa en zona de clasificación para la Copa Libertadores y se mantiene a seis puntos del líder Boca.

Estudiantes de La Plata hizo los deberes al vencer esta tarde como local a Arsenal 2-0 por la decimoctava fecha del Campeonato de Primera división, resultado que dejó a los de Sarandí en zona de descenso.

Los goles del partido en el estadio Ciudad de La Plata fueron anotados por el delantero Javier Toledo (14m.PT) con una media vuelta dentro del área que tuvo una frágil respuesta del arquero Fernando Pellegrino, y el mediocampista Augusto Solari después de un rápido contraataque que resolvió con un derechazo cruzado.

Sin destellar, el equipo de Nelson Vivas confirmó la levantada que inició tres fechas atrás cuando se impuso sobre Patronato de Paraná en La Plata después de permanecer cinco fechas sin ganar, con cuatro derrotas.

Con 34 unidades, el conjunto platense continúa en zona de clasificación para la Copa Libertadores del año próximo y se mantiene a seis puntos del líder Boca Juniors, al que recibirá en la fecha 23.

Arsenal, último con ocho puntos, sufrió la cuarta derrota consecutiva (duodécima en el torneo) y todavía no pudo sumar desde que asumió Humberto Grondona a principios de este año.

La derrota con Estudiantes lo sumergió en zona de descenso y para salir de ella debe esperar que Olimpo de Bahía Blanca no le gane hoy a San Martín de San Juan en uno de los dos partidos que completarán la vuelta 18 de la Primera división.

Estudiantes marcó diferencias en el primer cuarto de hora cuando desplegó un juego ambicioso, con firme decisión de lastimar a su rival.

El desborde por las bandas fue un arma eficaz para lastimar la endeble resistencia de Arsenal, que se puso de manifiesto cuando a Pellegrino se le filtró el disparo de Toledo que puso el marcador 1-0.

Después del gol, el local ingresó en una zona de confort que le posibilitó a Arsenal emparejar el desarrollo del juego e ilusionarse con la chance del empate en algún ataque aislado o jugada de pelota detenida.

Pero todo quedó desvanecido para la visita cuando promediaban los 20 minutos del segundo tiempo y Solari amplió la ventaja en una vertiginosa réplica que condujo Lucas Rodríguez.

Ese tanto significó un final anticipado porque Estudiantes se dedicó a conservar la ventaja y Arsenal no mostró ninguna posibilidad de reacción.



SINTESIS



ESTUDIANTES 2 - ARSENAL 0

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desabato y Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Israel Damonte y Lucas Rodríguez; Juan Otero y Javier Toledo. DT: Nelson Vivas.

Arsenal: Fernando Pellegrino; Leandro Marin, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Federico Milo; Sergio Velázquez, Renzo Pérez, Lucas Wilchez y Juan Brunetta; Franco Fragapane y Julio Rodríguez. DT: Humberto Grondona.

Gol PT: 14m. Toledo (E).

Gol ST: 20m. Solari (E)

Cambio PT: 45m. Leonardo Rolón x Bottinelli (A).

Cambios ST: 11m. Gonzalo Bazán x Milo (A); 17m. Bautista Cascini x Toledo (E); 18m. Joaquín Boghossian x Brunetta (A); 25m. Nicolás Talpone x Solari (E) y 30m. Matías Aguirregaray x Dubarbier (E).

Amonestados: Desábato y Sánchez (E). Brunetta (A).

Arbitro: Ariel Penel.

Estadio: Ciudad de La Plata.



