El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 mayo 2017 Estudiantes perdió en Colombia y quedó complicada su clasificación Mateu Uribe, Dayro Moreno, Andrés Ibarguen y Macnelly Torres, marcaron los goles del elenco colombiano. El tanto del "Pincha" fue obra de Farid Díaz en contra.

Estudiantes La Plata perdió anoche por goleada en Medellín ante Atlético Nacional por 4 a 1 por la cuarta fecha del Grupo 1 de la Copa Libertadores de América de fútbol y son escasas sus chances de acceder a los octavos de final del certamen continental, con goles para los colombianos de Mateus Uribe (35m. PT), Dayro Moreno (45m PT), Andrés Ibargüen (1m. ST) y Macnelly Torres (24m. ST), en tanto que descontó para el 'Pincha' Farid Díaz (22m. ST), en contra de su arco.

Por momentos de la primera mitad, el conjunto argentino pareció estar más cerca de abrir la cuenta que su rival, pero este encontró el primer grito a los PT 35 min. con un fuerte derechazo cruzado de Uribe desde la medialuna que se metió en un rincón.

Encima, sobre el final de la parte inicial, los colombianos aumentaron la ventaja de la mano de Moreno, que aguantó la pelota tras un centro atrás y definió al primer palo de Mariano Andújar a los PT 45 min. Dos baldazos de agua fría en sólo 10 minutos.

Estudiantes quedó golpeado y el tercero no tardó en llegar. Al minuto del complemento, Ibargüen sólo tuvo que empujarla luego de la corrida y el centro de Moreno para poner el 3-0 y demoler por completo las esperanzas de Verón y compañía.

El descuento llegó a los ST 21 min. cuando Farid Díaz la empujó hacia su propio arco, pero enseguida llegó el cuarto del campeón, tras una buena serie de pases que definió Torres a los ST 24 min para sentenciar el 4-1 final.

Con esta derrota, Estudiantes está último en el grupo con tres puntos y a cuatro de Botafogo -el segundo- con seis unidades en juego. La clasificación a octavos no es imposible, claro, pero si difícil para un 'Pincha' goleado y golpeado en la Libertadores.



SINTESIS



ATLETICO NACIONAL 4 - ESTUDIANTES 1

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Francisco Nájera y Farid Díaz; Diego Arias, Aldo Ramírez y Alejandro Bernal; Dayro Moreno, Jhon Edison Mosquera y Luis Ruíz. DT: Reinaldo Rueda.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Leandro Desábato, Jonathan Schunke y Matías Aguirregaray; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Juan Sebastián Verón, Bautista Cascini o Rodrigo Braña y Sebastián Dubarbier; Javier Toledo o Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.

Goles PT: 35' Mateus Uribe (AN), 44' Dayro Moreno (AN).

Goles ST: al inico Andrés Ibarguen (AN), 21' Faríd Díaz (e/c) y 23' Macnelly Torres (AN).

Cambios ST: 6' Juan Cavallaro x Rodríguez (E), 13' Javier Toledo x Viatri (E), 19' Santiago Ascacíbar x Verón (E), 30' Aldo Ramírez x Torres (AN), 32' Luis Ruiz x Moreno (AN) y 36' Elkin Rivas x Uribe (AN).

Amonestados: Díaz y Bocanegra (AN). Schunke y Dubarbier (E).

Arbitro: Darío Haro (Perú).

Estadio: Atanasio Girardot.





