El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 abril 2017 Estudiantes pretende recuperarse ante Atlético Nacional de Medellín El "Pincha" viene de perder 2-0 ante Barcelona de Ecuador y esta tarde irá por sus primeros puntos en el certamen continental. Los colombianos llegan a este partido con una derrota de 2-1 ante Botafogo de Brasil.

Estudiantes de La Plata, que quiere recuperarse de la derrota sufrida en la fecha anterior ante Barcelona de Ecuador como local, recibirá hoy por el Grupo 1 de la Libertadores, a Atlético Nacional de Colombia, campeón vigente del torneo, y en un cruce de equipos que hasta ahora no han ganado.

El partido se jugará a partir de las 19:30, en el Estadio Ciudad de la Plata, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y televisación de la cadena FOX Sports.

Estudiantes recibió un duro golpe en la fecha anterior al caer 2-0, en La Plata, ante el equipo ecuatoriano de Barcelona de Guayaquil y, en la primera jornada cayó 2-1 frente a Botafogo en Río de Janeiro, por ello hasta buscará recuperarse y tratará de conseguir sus primeros puntos en el Grupo 1.

En el Campeonato de Primera división viene de igualar 0-0 con Newell's, en Rosario, resultado que le impidió acercarse al puntero Boca Juniors (44), del que lo separan 5 puntos.

Para enfrentar al equipo colombiano, el técnico Nelson Vivas todavía no se decidió por Lucas Viatri o Javier Toledo como delantero central, acompañando en la ofensiva a Juan Otero.

Juan Sebastián Verón será de la partida junto con Santiago Ascacíbar en el centro del mediocampo y cabe la posibilidad de que Augusto Solari juegue por la derecha y Lucas Rodríguez por la izquierda.

Cabe recordar que Israel Damonte y Nicolás Talpone no podrán ser de la partida, por sendas lesiones. En tanto, Sebastián Dubarbier, tampoco jugará , ya que culminó expulsado en la última fecha, cuando el 'Pincha' cayó ante Barcelona de Ecuador.

Atlético Nacional de Medellín, campeón vigente de Libertadores, que viene de caer 2-1 con Chapecoense de Brasil en partido de ida de la Recopa Sudamericana, hasta ahora en el Grupo 1 perdió 2-1 con Barcelona en Guayaquil y ante Botafogo, en Colombia, por 2-1.

En el torneo colombiano, Nacional, que cuenta con el argentino Franco Armani (ex Ferro, Deportivo Merlo) goza de un buen presente pues el domingo pasado, con un equipo alternativo, venció a Envigado por 2 a 0 y se mantiene como único puntero e invicto.



PROBABLES FORMACIONES



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Matías Aguirregaray; Augusto Solari, Santiago Ascacíbar, Juan Sebastián Verón y Lucas Rodríguez; Juan Otero y Javier Toledo o Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Henríquez y Farid Díaz; Diego Arias, Mateus Uribe; Andrés Ibargüen, Macnelly Torres; Luis Carlos Ruiz y Dayro Moreno. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Ciudad de La Plata.

Hora: 19:30.

Arbitro: Andrés Cunha, de Uruguay.

TV: Fox Sports.



