El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 agosto 2017 Estudiantes quiere cumplir con la lógica ante Nacional de Potosí El conjunto de Gustavo Matosas recibe al equipo boliviano desde las 19:15 con el arbitraje del uruguayo Leodán González y la televisación de Fox Sports.

Estudiantes de La Plata buscará hoy cumplir con la lógica y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Nacional de Potosí de Bolivia, con la clara ventaja de haber vencido de visitante.

El partido se jugará en el estadio Ciudad de La Plata, desde las 19:15, con el arbitraje del uruguayo Leodán González y la televisación de Fox Sports.

En el cotejo de ida, desarrollado en el la ciudad de Potosí, a 4.090 metros de altura, Estudiantes venció 1 a 0 con gol de Lucas Rodríguez. Por lo tanto con ganar o empatar el equipo platense avanzará a la próxima instancia.

A Nacional sólo le sirve ganar. Si lo hace 1 a 0 la definición será con remates desde el punto penal, y si lo hace marcando más de un tanto se clasificará por los tantos señalados de visita. El ganador de esta llave tendrá como rival a Olimpia o Nacional, ambos de Paraguay.

Pese a que Estudiantes, que tiene como entrenador a Gustavo Matosas, está en una etapa sin competencia, por lo tanto, con menor "ritmo de juego", las diferencias de la calidad de jugadores es notoria y ni en la altura de Potosí los bolivianos pudieron sacar ventajas.

Nacional debutó el domingo pasado ante Blooming en el certamen Clausura del certamen de su país y tiene como entrenador al argentino Victor Hugo Andrada (reemplazó a su compatriota Carlos Leeb) y cuenta en su plantel con Cristian Alessandrini (ex Berazategui, San Miguel y Argentino de Quilmes) y Marcos Ovejero (ex Argentinos Juniors).

En Estudiantes no jugará el mediocampista Israel Damonte, con una fatiga muscular, y Rodrigo Braña ocupará su lugar, mientras que Sebastián Dubarbier estará en la zona media y el colombiano Juan Ferney Otero lo hará en el ataque. Ambos entrarán a la formación titular por Bautista Cascini y Pablo Lugüercio, con respecto al equipo que jugó el partido de ida.



PROBABLES FORMACIONES



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Foyth y Lucas Diarte; Lucas Rodríguez, Santiago Ascacibar, Rodrigo Braña y Sebastián Dubarbier; Juan Otero y Mariano Pavone. DT: Gustavo Matosas.

Nacional Potosí: Jorge Ruth; Aníbal Torrico, Víctor Galain, Miguel Angel Hoyos y Rosauro Rivero; Aldo Paniagua, Edson Pérez, Darwin Lora y Juan Carlos Galvis; Cristian Alessandrini y Aldo Velasco. DT: Víctor Hugo Andrada

Cancha: Ciudad (La Plata).

Arbitro: Leodán González (Uruguay).

Hora: 19:15.



