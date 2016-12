El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 diciembre 2016 Estudiantes rechazó una oferta de Boca por Andújar de 2 millones de dólares Estudiantes de La Plata rechazó la primera propuesta formal de Boca Juniors de 2 millones de dólares por Mariano Andújar, que fue considerada insuficiente y está lejos de lo pretendido por el "Pincha" para desprenderse del arquero, por el cual realizó un esfuerzo para quedarse con sus servicios a mitad de este año, cuando le pagó 500.000 euros al Nápoli y le hizo un contrato al jugador por tres temporadas.

Boca acercó ayer una propuesta formal, pero en Estudiantes se mantienen firmes y pretenden el doble para tomar la decisión de quedarse sin uno de los pilares y referentes del equipo. Asimismo, en el "Pincha" sostienen que Andújar sólo se irá por un buen negocio económico y afirman que la relación con el subcapitán del equipo es óptima y que no hay ningún tipo de presiones para concretar la operación.

Andújar es el contrato más alto que firmó el club y viene de cumplir un buen torneo, donde mantuvo el arco invicto en las primeras cinco fechas, luego sufrió la fractura del dedo gordo del pie derecho y volvió en la recta final de las primeras catorce fechas del campeonato.

En Estudiantes descuentan que Boca hará nuevos intentos y en caso de concretarse la operación, la decisión es apostar a los jóvenes que vienen detrás del golero de la selección, como Daniel Sappa, Nahuel Losada y no habría que descartar la vuelta de Agustín Rossi, quien está a préstamo en Defensa y Justicia.

Andújar estuvo en el "Pincha" a préstamo hasta mitad de año y luego el club, tras arduas negociaciones, le compró el pase y le firmó un contrato que se extiende hasta junio del 2019, y en el cual no existe una cláusula de rescisión.



