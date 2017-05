El Patagónico | Deportes - 18 mayo 2017 Estudiantes se mide con Barcelona de Ecuador y condicionado por Botafogo El "Pincha" debe ganarle a su rival, que ya está clasificado a la siguiente ronda de la Libertadores, y depende de otros resultados para saber si sigue con chances. El arbitraje corre por cuenta del paraguayo Eber Aquino y será televisado en directo por la señal de cable Fox Sports 2.

Estudiantes de La Plata deberá ganar hoy, de visitante, al ya clasificado Barcelona de Ecuador, y además aguardar a que Botafogo no se imponga sobre al campeón vigente Atlético Nacional de Colombia, en Brasil, en sendos encuentros por la quinta y penúltima fecha del Grupo 1, y así podrá conservar sus chances de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido se jugará desde las 19.30 en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, contará con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y será televisado en directo por la señal de cable Fox Sports 2.

Estudiantes se ubica en el último puesto de la zona con 3 unidades, las misma cantidad que Atlético Nacional, Botafogo está segundo con 7 y Barcelona, líder con 10.

De ahí que el conjunto que conduce Nelson Vivas, que viene de ganarle el clásico platense a Gimnasia por 1-0, necesite sí o sí quedarse con la victoria en suelo ecuatoriano y esperar que el campeón vigente de la Copa no pierda en tierras brasileñas.

La mejor combinación de resultados para Estudiantes es un triunfo sobre Barcelona y un empate entre Botafogo y Atlético Nacional.

En caso de darse eso, la tabla del Grupo 1 quedaría de la siguiente manera: Barcelona 10 puntos; Botafogo 8; Estudiantes 7; y Atlético Nacional 4.

Entonces, al equipo de Vivas le alcanzará el jueves 25 de mayo con ganarle a Botafogo, de local, por la última fecha, para avanzar a los octavos de final de la Copa.

Estudiantes, campeón de la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009, irá con su mejor equipo para darle forma a la hazaña de acceder a la siguiente instancia del certamen.

El plantel "Pincha", que desde ayer por la tarde está alojado en Guayaquil, se entrenó en el estadio Monumental y Vivas empezó a definir al equipo, que contará con la presencia de Juan Sebastián Verón, capitán y presidente de la institución.

El entrenador apostaría a un equipo más ofensivo con nuevo dibujo táctico: pasaría del 4-1-4-1 a un 4-3-3 ante la necesidad de ganar.

Verón ingresaría por Bautista Cascini; el colombiano Juan Ferney Otero, ya recuperado del desgaro grado 2 en el músculo soleo izquierdo, por Facundo Sánchez; Juan Cavallaro por Augusto Solari; y Javier Toledo por Lucas Viatri.

De esa manera habría cuatro cambios en relación al equipo que se quedó con el clásico platense con el gol de Israel Damonte.

Por su parte, el técnico uruguayo Guillermo Almada no contará con el volante argentino Damián Díaz, el ex Boca Juniors es una de las figuras del equipo, porque está suspendido, pero si con su compatriota Matías Oyola, ex River Plate.

Además en el plantel está el también argentino Ariel Nahuelpán, el ex delantero de Nueva Chicago, que estará entre los suplentes.

