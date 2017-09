Estudiantes universitarios marcharán para pedir garantías por el TEG

Será luego de las suspensiones del servicio de Patagonia Argentina, a partir del retraso en el pago de subsidios por parte del Gobierno provincial.

En la Semana del Estudiante, quienes cursan sus carreras en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) pedirán garantías al Gobierno provincial por la continuidad del Transporte Educativo Gratuito (TEG).

Con una marcha que partirá desde la plaza de la Escuela 83, los estudiantes de las diferentes facultades manifestarán su malestar por los reiterados cortes del servicio de transporte que instrumentaron los choferes de Patagonia Argentina ante la falta de pago por parte de la empresa, argumentada en la demora a la hora de cancelar el subsidio del Gobierno provincial.

La concentración será a las 17:30 y se espera que haya un buen acompañamiento de docentes y auxiliares de la educación, también incluidos dentro del transporte gratuito, además de padres y beneficiarios de otros niveles educativos.





CIUDAD CARA Y DISTANTE





La actividad es organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB, con el acompañamiento de sus pares del resto de las casas de estudio.

Para Ornella Spina, vicepresidente de ese Centro, la convocatoria tiene un enorme significado, no solo porque se realiza en la Semana del Estudiante sino porque también coincide con el mes aniversario de La Noche de los Lápices, un reclamo de 1976 que terminó con estudiantes secundarios secuestrados y asesinados, luego de que reclamaran un boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. De aquella masacre solo sobrevivió Pablo Díaz, quien recientemente estuvo en Esquel para expresar su solidaridad con el reclamo mapuche de las tierras que ocupa Benetton y para exigir conocer el paradero de Santiago Maldonado.

"Mañana (por hoy) es el día del estudiante y hace días (el 16) fue el aniversario de la Noche de Los Lápices. Hace varios meses viene pasando que cuando arranca el mes está en discusión si la empresa Patagonia va a seguir financiando el boleto educativo gratuito o no; si la provincia le pasó el pago del subsidio correspondiente para que no estén afectados los choferes. Al mismo tiempo estamos nosotros que tenemos la intriga de saber si vamos a poder llegar a fin de mes, si vamos a tener el boleto o no. Ese es el primer motor", explicó Spina.

La estudiante aseguró que, no obstante, la idea siempre "es reclamar por un boleto educativo nacional, no que cada municipio o cada empresa lo maneje como quiera porque es parte de un derecho, como también nuestro derecho a estudiar. Si la educación es gratuita también tenemos que garantizar el ingreso y el egreso y parte de eso es el boleto para poder viajar en una ciudad que es cara y tan distante".

Spina adelantó que en la convocatoria también se pedirá saber cuál es el criterio para entregar los boletos estudiantiles, en virtud de que algunos estudiantes reciben 60 bonos mensuales y la mayoría 40. Sin embargo, esa cantidad resulta insuficiente para quienes tienen que tomar cuatro colectivos diarios por la distancia que hay entre el lugar en el que viven y la Ciudad Universitaria.