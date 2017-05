El Patagónico | Deportes - 29 mayo 2017 Estudiantes va por un triunfo que lo ponga en zona de Libertadores

Estudiantes de La Plata encarará hoy un encuentro importante para consolidar sus intenciones de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América cuando reciba a Unión de Santa Fe, que atraviesa un pésimo momento futbolístico y hace siete encuentros que no gana, en un partido correspondiente a la 26ta. fecha del Campeonato de Primera división.

El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Quilmes, donde los platenses harán las veces de local, desde las 19, con Silvio Trucco como árbitro y transmisión de la Televisión Pública Argentina.

Estudiantes se ubica octavo en la tabla de posiciones con 44 puntos (12 victorias , 8 empates y 5 derrotas), a nueve del puntero, Boca Juniors, pero a tan solo dos del quinto que hasta el momento clasifica a la Libertadores, San Lorenzo, en tanto que Unión tiene 29 unidades (7 victorias, 8 empates y 10 derrotas) en una campaña en la que cambió tres veces de entrenador, ya que dejaron su cargo Leonardo Carol Madelón y Juan Pablo Pumpido.

Los triunfos de Newell's Old Boys y Banfield, ambos con 48 puntos, ejercen presión sobre el 'Pincha', pero el empate de Independiente (45) y la derrota de San Lorenzo (46) a manos de Racing Club (45) le abrieron un puerta para meterse dentro de los primeros cinco equipos para clasificar a la Libertadores 2018.

El entrenador Nelson Vivas no podrá contar con todos sus jugadores por diversas cuestiones físicas y tendrá las baja de Facundo Sánchez (lesión grado 1 en isquiotibial de la pierna derecha) y, por esa razón, se tomará hasta último momento para confirmar el equipo para dar el zarpazo al quinto puesto copero.

Sánchez se lesionó en el partido de la última fecha de la fase de Grupos de la Libertadores contra Botafogo, el pasado jueves, y le dejaría su lugar a Bautista Cascini, en relación al once inicial que perdió 3-1 ante Olimpo, en tanto que el experimentado Leandro Desábato, que no viajó a Bahía Blanca, volverá a la zaga central en reemplazo de Julián Marchioni.

Jonathan Schunke, que llegó a la quinta tarjeta amarilla, podrá jugar ya que Estudiantes pidió el artículo 225 por la ausencia de Juan Marcos Foyth, quien todavía no regresó del Mundial Sub 20, en Corea del Sur, donde Argentina quedó eliminada.

Por el lado del "Tatengue", el panorama no es nada alentador y los tres empates y las cuatro derrotas cosechadas en las últimas siete fechas lo hicieron caer hasta la vigésima posición en la tabla y comprometer bastante su promedio de cara a la próxima temporada.

Pablo Marini, director técnico del elenco santafesino, deberá hacer una variante obligada, ya que Nelson Acevedo llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de sanción, por lo cual ingresará en su lugar Manuel De Iriondo.

Asimismo, en el último entrenamiento, el técnico probó con Rodrigo Erramuspe en lugar de Brian Blasi, pero lo que más sorpresa generó fue el ingreso de Mauro Pittón por Mauro Cejas.



PROBABLES FORMACIONES



Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Jonathan Schunke, Leandro Desabato y Sebastián Dubarbier; Rodrigo Braña, Israel Damonte y Bautista Cascini; Juan Otero, Lucas Viatri y Augusto Solari. DT: Nelson Vivas.

Unión: Nereo Fernández; Emmanuel Britez, Rodrigo Erramuespe, Leonardo Sánchez y Nahuel Zárate; Santiago Magallán y Manuel De Iriondo; Lucas Gamba, Mauro Cejas o Mauro Pittón y Guido Vadalá; Franco Soldano. DT: Pablo Marini.

Estadio: Centenario de Quilmes.

Hora: 19:00.

Arbitro: Silvio Trucco.

TV: Televisión Pública Argentina.



