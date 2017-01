El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 enero 2017 Estudiantes viajará el jueves a los Estados Unidos con Verón y Solari volverá a River El "Pincha" debutará en ese certamen el domingo cuando se mida con el Bayer Leverkusen de Alemania.

Con la presencia de Juan Sebastián Verón, más Mariano Andújar y Carlos Auzqui pretendidos por otros clubes, la incorporación de Sebastián Dubarbier y la ausencia de Augusto Solari -que debe volver a River- el plantel de Estudiantes de La Plata viajará el jueves a Estados Unidos para participar de la Florida Cup, donde debutará el domingo 8 ante Bayer Leverkusen de Alemania.

Estudiantes retornará mañana a los entrenamientos en el predio del Country Club de City Bell y Nelson Vivas ya oficializó la lista de 27 jugadores que serán parte del viaje.

En la nómina no estarán presentes Juan Ignacio Cavallaro, quien se recupera de su operación ligamentaria y Augusto Solari, que el jueves deberá presentarse en la vuelta al trabajo de River, ya que el "Pincha" no hizo uso de su opción y por el momento no hay acuerdo para un nuevo préstamo.

Tampoco serán parte del plantel los juveniles Santiago Ascacibar, Lucas Rodríguez, Juan Foyt, afectados al Seleccionado argentino Sub 20, mientras que Jeisson Vargas estará con la selección de Chile, de cara al torneo Sudamericano de fútbol que se jugará en Ecuador.

Los que si serán parte de la delegación son Mariano Andújar, pretendido por Boca Juniors, aunque por el momento se está lejos de llegar a un acuerdo entre los clubes; y Carlos Auzqui, por quien hay sondeos desde Brasil, México y Alemania, pero aún no hay avances significativos por su transferencia.

Los 27 que viajarán a Estados Unidos son: Mariano Andújar, Daniel Sappa y Nahuel Losada (arqueros); Facundo Sánchez, Matías Aguirregaray, Lucas Diarte, Sebastián Dubarbier (laterales); Leandro Desábato, Jonathan Schunke, Leandro González Pirez, Julián Marchioni, Luciano Vargas (defensores centrales); Rodrigo Braña, Israel Damonte, Juan Sebastián Verón, Iván Gómez, Bautista Cascini, Elías Umeres, Leonardo Areal (categoría 96), Matías Ahumada Acuña (categoría 98), Juan Bautista Cejas (categoría 98) y Emiliano Ozuna (mediocampistas); Lucas Viatri, Carlos Auzqui, Ignacio Bailone, Javier Toledo y Facundo Quintana (delanteros).

Estudiantes jugará el domingo 8 de enero con Bayer Leverkusen de Alemania y el 15 con Esporte Clube Bahía de Brasil. Luego regresará a La Plata y participará de la Copa de Oro en Mar del Plata, donde enfrentará el 21 a Boca y el 27 a San Lorenzo.



