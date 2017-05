El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 13 mayo 2017 Estudiantes y Gimnasia disputan el clásico de La Plata en Quilmes El "Pincha" irá por un triunfo para reforzar sus chances de clasificarse para la próxima Copa Libertadores. El "Tripero" viene de quedar eliminado de la Sudamericana.

Estudiantes buscará hoy un triunfo sobre Gimnasia, en el clásico de La Plata, para reforzar sus chances de clasificar a la Copa Libertadores, en la continuidad de la 24ta. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división.

El partido se jugará desde las 14 en la cancha de Quilmes porque el estadio Ciudad de La Plata estará ocupado por el espectáculo motor Monster Jam. Fernando Espinoza será el árbitro y Telefe, el canal encargado de la televisación.

Estudiantes se ubica octavo con 41 puntos, a uno del quinto River Plate (42), el equipo que hoy ocupa la última plaza que permite acceder a la próxima edición de la Libertadores, por tener mejor diferencia de gol que Racing Club (42) y Banfield (42).

Pero el conjunto que dirige Nelson Vivas -expulsado el pasado fin de semana en el empate (0-0) contra el líder del certamen, Boca Juniors (49)- está a tan solo cuatro unidades del escolta Newell's Old Boys de Rosario (45) y a dos de San Lorenzo (43), el tercero, y de Colón de Santa Fe (43), el cuarto, también por diferencia de gol.

El "Pincha", que hace siete años no pierde un clásico (y 14 que no lo hace de local) llega a este partido con un invicto en el actual torneo de ocho encuentros, producto de tres victorias y cinco empates, los últimos cuatro consecutivos.

Por su parte, Gimnasia (quedó eliminado esta semana en la primera fase de la Copa Sudamericana, a manos de Ponte Preta de Brasil) marcha duodécimo con 34 unidades.

Pero el equipo de Gustavo Alfaro (cuestionado por los hinchas) llega a este trascendental partido con tres caídas consecutivas, sumada la mencionada eliminación en la Sudamericana, el gran objetivo del semestre.

Todo esto refuerza las chances de Estudiantes -desde lo anímico- de quedarse con un triunfo para seguir en los primeros puestos.

Tanto un entrenador como el otro aún no definieron los equipos como así tampoco los esquemas de juego, más por dudas propias que por temor a lo que disponga el rival.

Vivas aguardará hasta último momento la evolución del enganche Juan Cavallaro (si no llega lo reemplazará Javier Toledo) lo que definirá el dibujo táctico; mientras que Alfaro, aún no definió quien jugará por la izquierda, donde pugnan por un lugar Ramiro Carrera, Nicolás Ibáñez y Lorenzo Faravelli.

Dentro de este contexto y más allá de los nombres, Estudiantes confía en una victoria ya que lleva diez clásicos sin derrotas, con cinco triunfos e igualdad cantidad de empates, los últimos dos sin goles. Y eso siempre pesa en la cabeza tanto de uno como del otro equipo.



PROBABLES FORMACIONES



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Leandro Desábato, Jonathan Schunke y Sebastián Dubarbier; Bautista Cascini, Israel Damonte, Rodrigo Braña y Augusto Solari; Cavallaro o Toledo; y Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Sebastián Gorga, Mauricio Romero, Manuel Guanini y Facundo Oreja; Eric Ramírez, Fabián Rinaudo, Lucas Licht y Carrera o Ibáñez o Faravelli; Brahian Aleman; y Nicolás Mazzola. DT: Gustavo Alfaro.

Estadio: Quilmes (local Estudiantes).

Hora: 14:00.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Televisa: Telefe.



