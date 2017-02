El Patagónico | Deportes - 01 febrero 2017 Estudiantes y River acordaron ayer el pase de Carlos Auzqui El volante ofensivo será refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo y Augusto Solari continuará a préstamo en el "Pincha" por seis meses más, con una opción de compra.

Estudiantes de La Plata y River Plate llegaron ayer a un acuerdo, por lo que Carlos Auzqui será refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo y Augusto Solari continuará a préstamo en el "Pincha" por seis meses más con una opción de compra.

Ambos futbolistas realizarán hoy los chequeos médicos, luego firmarán los respectivos contratos y, si bien no trascendieron, los números de la operación, que rondaría los 3 millones de dólares, las cifras definitivas se darán a conocer una vez que se firmen todos los papeles.

Auzqui hizo toda su carrera en Estudiantes, debutó con Alejandro Sabella como entrenador y terminó siendo titular con todos los directores técnicos que estuvieron en Estudiantes. Su puesto original fue de delantero, pero en el "Pincha" ocupó todas las posiciones de ataque y por las bandas.

En cuanto a Solari, jugó todo el 2016 en el conjunto de Nelson Vivas, en el que fue titular y pieza clave en la mayor parte del año, aunque en los últimos partidos había perdido el puesto. Estudiantes pretendió retenerlo, pero no pudo hacer uso de la opción de compra por cuestiones económicas.

El último tema a resolver para la directiva estudiantil es si la continuidad de Solari ocupa uno de los cupos permitidos por refuerzos, ya que su vínculo finalizó el 31 de diciembre y ahora se firma un nuevo contrato. De ser así, Estudiante se retira del mercado comprador.

Mientras tanto, River sigue su preparación de cara a la final del sábado ante Lanús, por la Supercopa Argentina, con la expectativa de que el defensor Milton Casco y el delantero Lucas Alario integren el equipo titular.

Si bien el equipo de Núñez se entrenó ayer a puertas cerradas en River Camp, el predio que el club tiene en Ezeiza, el técnico Marcelo Gallardo espera contar con Casco, recuperado de una lesión que sufrió a fines de 2016 (rotura parcial del tendón de Aquiles de la pierna derecha), y Alario, que no jugó el amistoso ante Boca por una molestia muscular.

Ayer por la mañana, y luego de la entrada en calor, el plantel se dividió en dos grupos y los jugadores alternaron ejercicios intermitentes de potencia aeróbica y físico-técnicos en espacios reducidos.

De esta manera, River formaría con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario para el encuentro que definirá el sábado al primer campeón de 2017 del fútbol argentino.

River, campeón de la Copa Argentina, enfrentará a Lanús –ganador del Torneo de Primera División de 2016- por la Supercopa Argentina a las 21:30, en el estadio Unico de La Plata.

En caso de haber igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, el título se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Hoy, el plantel "millonario" volverá a entrenarse desde las 9 en Ezeiza, nuevamente a puertas cerradas.

Por otra parte, se conoció que River le vendió el 35% restante del pase del delantero Giovanni Simeone al Genoa de Italia en 2 millones 100 mil euros, consignó la página Calciomercato.

Hace seis meses, el club italiano había adquirido el 65% del pase de Gio (21 años) por 3 millones de euros y su capacidad goleadora (lleva 11 tantos en 21 partidos) llevó al Genoa a completar su compra.

