El Patagónico | País/Mundo - 16 abril 2017 Eugenio Zaffaroni: "la represión no va a tardar mucho en dejar algún muerto"

Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, advirtió ayer que observaba una "escalada de represión contra la protesta" en el país y señaló que eso "no va a tardar mucho en dejar algún muerto" porque, dijo, siempre "puede aparecer un loquito" en las filas policiales dispuesto a extralimitarse al cumplir "una orden de arriba".

El integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos alertó que en Argentina "el autoritarismo va en aumento" así como el "macartismo o la estigmatización" hacia el que piensa distinto y planteó que "nos estamos apartando progresivamente del Estado de Derecho y nos vamos acercando a un modelo de Estado de la Policía".

Zaffaroni llamó a las autoridades nacionales a "tener mucho cuidado" cuando se da la orden de reprimir una protesta social y, en ese marco, denunció que "se está actuando muy irresponsablemente y vamos a tener que lamentar en algún momento una vida humana".

El ex juez de la Corte Suprema insistió en advertir que "lamentablemente creo que va por ese camino cuando se inspira a la Policía de esta manera" y aunque aclaró que "la gran mayoría, la casi totalidad del personal" de esa fuerza de seguridad "es gente normal", en "cualquier cuerpo nunca falta el loquito" que se extralimite en el cumplimiento del deber.

"El loquito puede aparecer y creo que estas son órdenes: 'reprimir la protesta pública', y si no se da una orden de arriba, naturalmente la Policía no lo hace", resaltó en declaraciones radiales.

Fuente: