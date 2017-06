Eva De Dominici contó que ya convive con Joaquín Furriel

Eva De Dominci (22) realizó una producción de fotos infartante y dio una entrevista en la cual habló de la relación que mantiene con Joaquín Furriel (42), la diferencia de edad que hay entre ellos, de la convivencia y los proyectos que tienen en común.

La actriz, que protagoniza el unitario La fragilidad de los cuerpos, contó que se intentó vivir sola a los 19 años pero que decidió volver a la casa de sus padres porque "no funcionó". Sin embargo, actualmente decidió apostar a la relación con Furriel y confirmó que están conviviendo.

"Paso de la familia a la pareja. Es decir, de una familia a otra... Claro que me gusta estar en casa y que cada uno esté en la suya: yo leyendo y mi novio haciendo otra cosa. Pero no me gusta vivir sola", contó Eva, que posó para la revista Gente de esta semana: "Sí, vivimos juntos", confirmó.

"Nos acompañamos mucho. Es mutuo. Me gusta mucho como hombre. También su manera de pensar. Tenemos muchas cosas en común. Y otras no tanto, pero las respetamos", explicó Eva que también aseguró que no tiene prejuicio con la diferencia de edad que le lleva Furriel: "Hay personas a las que les va a gustar y otras a las que no. Lo entiendo. Hay cuestiones en las que se nota la experiencia, por supuesto. Él tiene más camino recorrido. Entre nosotros, eso nunca hizo ruido", reflexionó.

Más detalles en RatingCero.com