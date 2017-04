Evacuados del barrio Laprida piden Respuestas

Noelia Montenegro, vecina del sector, ayer todavía estaba evacuada, como otros 60 vecinos del barrio en las dos escuelas del sector. “Prácticamente en esa cuadra, cuatro o cinco familias perdimos todo, ahora el 29 vamos a cumplir un mes acá y todavía no sabemos qué va a pasar con nosotros”, contó sobre su situación.

Yo perdí mi casa, mi auto, mi cuñado y mi cuñada también y no sabemos qué vamos a hacer porque no sabemos si tiene arreglo y el municipio no nos da pelota. Quedaron en que iban a venir el viernes, pero solo vinieron las asistentes sociales”, agregó.

Según explicó Noelia, en su caso por los problemas de salud de su madre, hace dos semanas el municipio se comprometió a que iban a pagarle un alquiler. Pero hasta ahora no tuvieron respuesta. La misma situación le toca a vivir a Marina Guerrero, una mujer madre de siete hijos que vivía en la calle Antofagasta, pero que no cree que pueda volver a su vivienda.

En su caso el municipio le prometió, según contó, que iba a recibir uno de los módulos habitacionales que enviará Nación. “Nos dijeron que nos van a dar un módulo y supuestamente el viernes tendría que haber llegado. Pero no pasó nada”, señaló.

Por esta razón, tanto Noelia como Marina y otro vecino que también se quedó sin la vivienda que alquilaba en la calle Jamaica, quieren respuestas: positivas o negativas. “Queremos que nos digan sí te pagamos el alquiler o no te pagamos el alquiler, o sí te vamos a dar el módulo o no para que uno sepa cómo tiene que encarar el día a día y empezar de vuelta porque al no tener un lugar adonde ir se hace difícil”, sentenció Noelia, esperando tener pronto una respuesta.