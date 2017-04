Evalúan trazar un camino paralelo al Roque González para descongestionar el tránsito

El municipio decidió cerrar definitivamente el camino Roque González, que une los barrios San Cayetano y General Saavedra, durante el fin de semana pasado debido a que la carpeta asfáltica prácticamente colapsó en función de un drenaje que no soportó la cantidad de agua que cayó durante el temporal En consecuencia, el Subsecretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Cherenichenko, detalló que se trabaja en realizar una trama vial alternativa, de ripio, con un drenaje definitivo para evitar más daño a la calzada. “Esto permitirá a la comunidad que pueda transitar de manera más rápida y segura, sobre todo porque es una vía que conecta la zona oeste y es de gran utilidad", sostuvo el funcionario.“No vamos a volver a habilitar el camino hasta que no esté totalmente reparado y brinde seguridad a los conductores. También se está analizando si se deja esta nueva traza de tierra de forma definitiva, pero tomando todos los recaudos necesarios, como estudios geológicos que se tengan que hacer porque se estará avanzando sobre el cerro. Otro punto a tener en cuenta es cómo se va a solucionar las correntadas de toda esa mini cuenca que produce esa parte del cerro”, afirmó Cherenichenko.El funcionario también explicó que en el lugar se está trabajando para encausar el agua del sector a través de conductos. “El personal está trabajando hasta que puedan habilitar la nueva traza, dentro de los parámetros que se pueda. Los trabajos no se realizan durante todo el día, pero se mantienen para llevar a cabo las tareas del drenaje del pluvial que existe”, aseguró.Mientras, el subsecretario de Ambiente, Daniel González, comentó: “estamos evaluando qué tipo de reparación vamos a realizar en el camino Roque González porque es una de las tareas prioritarias que debemos hacer por el caos vehicular que está atravesando por la falta de esta vía de comunicación y necesitamos descongestionar la ciudad".González manifestó que los términos de la reparación no deben ser apresurados por lo que se trabajará mancomunadamente con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ya que “la tarea no será sencilla”.“Nosotros venimos realizando inspecciones desde que terminó el temporal y ayer se hizo una nueva inspección pero el personal de la Universidad nos brindará su conocimiento en el tema”, aseguró el funcionario.En este sentido, el subsecretario de Ambiente subrayó: “la Universidad nos solicitó datos, fotografías y cálculos de volúmenes, entre otras cuestiones para poder realizar un relevamiento de la problemática. También utilizaremos un dron para tener información más detallada y en base de esto vamos a poder hacer una restitución para todo ese pedazo que falta en el sector"."Hay que restituir todo un talud. Cuando vos venías bajando por el Roque González a la derecha tenías un alud bastante importante y eso fue erosionado. Si queremos arreglar el problema vamos a tener que usar material que sea compactado por lo que seguramente serán gaviones”, agregó.El funcionario también sostuvo que las reuniones con el personal de la casa de altos estudios continuarán hoy donde se analizará si los cálculos de estabilidad del terreno estarán a cargo del Departamento de Geología o si será derivado a la Facultad de Ingeniería.