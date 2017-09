El Patagónico | País/Mundo | INFORMACION GENERAL - 05 septiembre 2017 Evaluarán las razones del cambio de grado del niño con Asperger Luego de que se viralizara una charla de madres que celebraban la separación de un alumno de cuarto grado que padece ese trastorno neurobiológico, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense envió inspectoras al Centro Educativo Franciscano San Antonio, para analizar las razones del cambio de curso del menor.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense envió inspectoras a la escuela religiosa de la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo, a la que asiste un niño con Síndrome de Asperger. El objetivo es analizar si el cambio de grado fue en "pos de una mejora del aprendizaje y de la convivencia", luego de que se viralizara una conversación de madres de sus compañeros celebrando su apartamiento del curso en un chat.

"Estamos analizando las causales del cambio y lo que originó el conflicto ya que no siempre tenemos conocimiento de todas estas situaciones que se generan institucionalmente", indicó ayer a Télam la directora Provincial de Educación de Gestión Privada bonaerense, Nora Pinedo, en referencia al caso del alumno de cuarto grado del Centro Educativo Franciscano San Antonio, donde ayer se realizó una reunión entre autoridades de la institución, inspectores provinciales y los padres del niño.

El hecho se hizo público cuando un grupo de madres celebró en una charla vía WhatsApp la decisión de la institución de cambiar a otro grado al compañero de sus hijos, y la tía del nene damnificado viralizó el chat.

"¡Al fin una buenísima noticia! ¡Era hora de que se hicieran valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo!", escribió una de las madres del grupo.

"¡Ojalá sea una buena noticia para ese nene, y una buena noticia para todos los que peleamos para que nuestros hijos tengan una Primaria como se merecen!", le contestó otra. "¡Qué bueno para los chicos que puedan trabajar y estar tranquilos!", dijo una tercera, mientras que una cuarta se sumó a la conversación y acotó: "¡Qué alivio chicas!".

"Cuando conocí los mensajes me dieron vergüenza ajena. Pienso qué es lo que le están transmitiendo a sus hijos. Sé que hay nenes que están angustiados porque creen que no van a ver más a su amigo, pero tienen que quedarse tranquilos porque lo que se decidió es que mi hijo tenga un régimen flexible, es decir, que haga algunas actividades con una división y otras con la otra, según sus necesidades", indicó ayer Paola, mamá del niño.

En comunicación telefónica con TN, la mujer sostuvo que "yo no estoy ajena a la situación, mi hija tuvo muchos compañeros integrados y uno lo que les dice es que tienen que comprender, que, por ejemplo, si un niño integrado le tira del pelo, le tiene que explicar que está mal, que eso no lo hace por malo".

Y continuó: "yo me puse en el lugar de los papás de los 35 compañeros de mi hijo, pero quienes mandaron esos mensaje no se ponen en el lugar de mi hijo, ni en el nuestro".



EL INADI INTERVIENE EN EL CASO DE DISCRIMINACION



El lunes 28 de agosto, directivos de colegio San Antonio convocaron a Paola y su marido para notificarlos de que cambiarían a su hijo de división. "El equipo interdisciplinario que trabaja con los niños integrados determinó que era mejor cambiarlo como una estrategia pedagógica, para que se sienta mejor, más estimulado. Se lo notificamos a sus padres y ellos estuvieron de acuerdo", indicó a Télam Gustavo González, representante legal de la institución.

Y continuó: "cuando el fin de semana conocimos a través de las redes estos mensajes con la repercusión nos sentimos muy mal. La decisión se tomó en función de lo que consideramos mejor para el alumno, no se pensó en estos padres. De hecho, fueron citados para tener mañana una reunión porque como institución no estamos de acuerdo con esas opiniones".

Por su parte, el INADI confirmó a través de un comunicado que el organismo "recibió la consulta de la familia del niño" y que "se brindó asesoramiento respecto a los mecanismos disponibles para realizar la denuncia, en caso que así lo desee".

Además, informó que "el área de Educación del Inadi tomó contacto con los directivos del colegio y fijó ya una visita al lugar, para asesorar a la comunidad educativa, en pos de derribar las barreras institucionales y sensibilizar en materia de educación inclusiva y no discriminación".

El Síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que forma parte del Trastorno del Espectro Autista e influye en la forma en que la persona le da sentido al mundo, procesa la información y se relaciona con los otros.



Fuente: