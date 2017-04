El Patagónico | Regionales | GESTA DE MALVINAS - 03 abril 2017 Ex combatientes de la IX Brigada Aérea se abrazaron otra vez bajo un "Pucará" En conmemoración de los 35 años de la Gesta de Malvinas, ayer unos 60 ex combatientes de las islas del Atlántico Sur que formaron parte de la IX Brigada Aérea en 1982 se abrazaron debajo de un Pucará IA-58 que participó en las operaciones del archipiélago contra la fuerza inglesa y que fue colocado como monumento en la rotonda que recuerda a Héctor Bordón, único soldado de esa división caído en combate.

La conmemoración por los 35 años de la Guerra de Malvinas en la rotonda que simboliza y homenajea al soldado Héctor Bordón, único caído en combate de la IX Brigada Aérea, se realizó ayer pese al mal clima y la situación de emergencia que sufre esta ciudad.

Los más de 60 ex combatientes que llegaron desde Buenos Aires para el acto, primero fueron a colaborar al Predio Ferial con el reparto de donaciones para los evacuados y luego se dirigieron a la rotonda de ruta 39 y el ingreso al aeropuerto Mosconi.

El fuerte abrazo de todos debajo de un Pucará IA-58, que significa "fortaleza" en quechua, representó para ellos eso, volver a sentir que están unidos como en 1982.

Bajo ese avión militar construido en la década de 1960 ayer le dejaron una ofrenda floral al busto del soldado Bordón.

Roberto Barrientos, presidente de la Unión de Ex Combatientes, destacó la colaboración de las dos gestiones municipales que intervinieron en la llegada desde el litoral de este avión. "Son sentimientos encontrados tener este avión para homenajear a Héctor Ramón Bordón", expresó. La tristeza por los compañeros que quedaron allá, y alegría por el reencuentro.



DESAFIOS



El nuevo desafío de la Unión de Ex Combatientes es la edificación de su sede, que esperan poder terminar con la ayuda del Gobierno provincial. "Chubut es la única provincia que no reconoce a sus veteranos de guerra, es un reclamo que siempre lo hemos sostenido durante tantos años y esperamos que algún día la historia y la justicia estén de nuestro lado, y que en un tiempo no muy lejano podamos ser reconocidos", reclamó Barrientos.

Además, por el clima no se pudo llevar a cabo el homenaje al grupo "Alacrán" de Gendarmería Nacional que querían brindarle a los combatientes que murieron al ser derribados en un helicóptero y que hoy están en el anonimato. Un monolito sobre la costanera, los reconoce silenciosamente.



BORDON, EL APUNTADOR



Alfredo Schmal, suboficial principal retirado se desempeñó como jefe del grupo de apoyo de la sección combate en Malvinas. Fue el encargado de elegir para combatir a Héctor Bordón, un correntino conscripto en la IX Brigada Aérea de Comodoro que murió el 1 de mayo de 1982.

Bordón, cuenta Schmal, era uno de los apuntadores de MAG. "Nos indican que tenemos que seleccionar los mejores y formar dos secciones de combate y un grupo de apoyo para desplegar en un aeropuerto en el que hacía mucho frío, y que obviamente no sabíamos que era Malvinas".

"Nos dijeron que no teníamos que tener gente enferma, ni que tuvieran ningún problema. Entonces yo lo aparto al soldado Bordón de la sección para ir a ese supuesto aeródromo, que terminó siendo Malvinas. Porque él tenía los ojos coloraditos, era pelirrojo y cuando lo veo creía que tenía problemas en la vista, entonces lo deje aparte".

Pero unos compañeros de Bordón le pidieron a Schmal que lo reconsiderara, que Bordón no estaba enfermo, que eran así sus ojos, que quería ir a ese aeródromo.

"Era muy voluntarioso, un chico muy dispuesto, había salido muy bien en la instrucción primaria, y el soldado que yo llevaba en el lugar de él, no quería ir a ningún lado. Entonces lo cambié. Lo puse en la lista a él. Lo que es el destino, él único que fallece es él, y cuatro de sus compañeros quedan heridos el 1 de mayo a la madrugada cuando nos bombardean los aviones Vulcan en el aeropuerto de Puerto Argentino", recordó ayer su jefe ante El Patagónico.





Fuente: