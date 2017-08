Exoperarios se realizarán un chequeo post laboral para conseguir sus jubilaciones

Carlos Ziehlke, jefe Regional Sur II de la ANSES y Pablo Martínez, concejal de la alianza Cambiemos escucharon el pedido de los exoperarios de Guilford respecto al avance en las jubilaciones por insalubridad. Marcial Paz, el secretario de Trabajo en la provincia del Chubut acompañó la demanda de los trabajadores brindando un marco respecto al año de gestiones después del abandono de los empresarios.

En diálogo con Radio Del Mar, Paz remarcó: "consideramos que hay que asistir con una protección social a los trabajadores que han dejado 30 o 40 años de servicio. Nosotros hablamos de una jubilación que se acoja en el marco de la salubridad a la actividad que se desarrollaba en esa fábrica. De este modo, a cierta edad podrían jubilarse". Aunque, esto fue rechazado en primera instancia por Anses, con intervención del ministro de Trabajo Jorge Triaca, se consiguió que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo se haga cargo del caso.

De este modo, "se instruyó un mecanismo de resolución por el cual a los compañeros se les va a hacer un examen post ocupacional, esta era obligación de Guilford pero no lo hizo, empiezan los turnos a través del 15 de septiembre", dijo Paz.

No obstante, en el encuentro de hoy señaló el funcionario se hizo un pedido especial para que "la gente de Anses y el concejal traccionen para que esto pueda suceder porque en definitiva se trata de una decisión política". "El director regional de Anses fue muy claro dijo que puede hacerse responsable sin perjuicio de que pueda gestionar ante el Ministerio nacional todos conscientes de que el objetivo es ponerle fin a esta situación tan compleja y de incertidumbre para los trabajadores", dijo.

REQUISITOS Y COMPROMISOS

La postura que Anses en la figura de Carlos Ziehlke, fue que la gran mayoría de los trabajadores no cumple con los requisitos necesarios para conseguir el beneficio. Según pudo explicar el funcionario de ANSES, "legalmente no existe ninguna posibilidad de jubilación anticipada porque la legislación no lo permite", lo cual echa por tierra de forma definitiva esta posibilidad para los ex trabajadores textiles. Sin embargo Ziehlke resaltó que "estamos buscando una vía de solución para cada uno de ellos, porque comprendemos lo que pasa cuando una persona se queda sin trabajo. Estamos tratando de gestionar al los niveles de ANSES qué es lo que podemos hacer, pero hablar de jubilaciones anticipadas sería una irresponsabilidad de parte mía".

Por otro lado el concejal Pablo Martínez se mostró profundamente triste por esta problemática, de la cual ha transcurrido un año, pero también resaltó "el compromiso de Carlos Ziehlke de venir a Comodoro a una reunión para recepcionar de primera mano los pedidos y que los empleados le comenten como se ha avanzado en esta situación".

El concejal expresó que es necesario "trabajar sobre bases ciertas de cuestiones que la legislación prevea para dar una contención, no solo desde el ANSES sino también ver en qué otros ministerios se puede generar un encuadre, como el Ministerio de Trabajo o Desarrollo Social".

"El compromiso es poder gestionar y que tengan un marco de certeza para que puedan volver a tener tranquilidad en el ámbito familiar, más allá que hoy por hoy no tienen un puesto laboral" manifestó Martinez.