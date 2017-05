Experiencias que marcaron la diferencia

"Cuando me vieron en Cabaña me dijeron que querían que vaya a su fiesta. Yo no les di 'bola' porque pensaba que estaban jodiendo, pero en una gira por Buenos Aires, un día suena el teléfono y eran ellos. Arreglamos el tema de la plata y a los días estaba en Escobar tocando para 1.500 personas. Lo más gratificante fue que al tercer tema estaban todos arriba de la mesa. Para mí es una cuestión de energía. Uno de los gerentes me dijo que estuvieron Los Decadentes y Miranda y que no había bailado nadie. Eso me subió el ego de una manera infernal", admitió el músico que también ha sido contratado por YPF.

Guillermo González que cada noche canta en el Draw también tuvo una experiencia que marcó la diferencia cuando se presentó en el programa "Pasión de Sábado", que se emite por canal América.

"Mi máximo ídolo es Daniel Agostini, y cuando lo conocí le dije que mi sueño era ir a Pasión. El me dio los contactos y me ayudó grabando un tema para que me diera más difusión y eso hizo que se abrieran un montón de puertas", recordó.

"Pero la verdad es que si vos no tenés plata no existís porque cuando fui a Buenos Aires por primera vez yo dije: 'acá soy Gardel. Soy el mejor'. Estaba acostumbrado a lo que era Comodoro, y cuando llegué allá vi a terribles cantantes y guitarristas cantando por monedas. Por suerte pude apostar por mi carrera", sostuvo.

Y aseguró que quiere repetir la experiencia televisiva, acompañado por sus músicos.