El Patagónico | Regionales | JUICIO POR JURADOS - 03 septiembre 2017 Expertos en Derecho debatirán sobre el sistema de Juicios por Jurados Miembros de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados brindarán una conferencia y compartirán experiencias de ese sistema de justicia que se pretende implementar en Chubut. Convocan a matriculados y operadores del Derecho en general a participar del encuentro que será con entrada libre y gratuita.

Los proyectos de ley que proponen la incorporación del sistema de Juicios por Jurados para Chubut ya fueron presentados ante la Legislatura para su tratamiento. En ese marco, el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia organiza para mañana una jornada de análisis y debate con la presencia de reconocidos penalistas del país.

Para la actividad que se realizará de 17 a 20 en la sede del Colegio de Abogados -ubicado sobre Juan B. Justo 324- llegan a esta ciudad Matías Mariano Deane, juez de tribunal en lo criminal del departamento judicial de La Matanza, donde se desempeñó como juez de tribunales de jurados; y Alejandro Cascio, juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes.

Ambos cuentan con una amplia trayectoria en los tribunales de jurados y contarán de las experiencias que vivieron con esa modalidad de impartir justicia en distintos tipos de delitos.

Para Deane en el juicio por jurado hay una fundamental participación de la ciudadanía, donde el sistema busca que los delitos sean resueltos no por los abogados profesionales, sino por gente que no tenga conocimiento de leyes, pero sí aplicando el sentido común, las reglas de la experiencia y la lógica.

El miembro de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados explicó: “es el jurado quien va a determinar los hechos que están probados en los casos”. Hay que recordar que ese sistema fue implementado en 2015 en la provincia Buenos Aires y mediante el mismo ya se realizaron 180 juicios por jurados.

Deane describió que cuando en Buenos Aires "se comenzó a trabajar en los juicios por jurados uno de los prejuicios que había era que la gente (jurados) no se iba a comprometer y no condenarían a nadie. Otro prejuicio contrario era que la gente -con espíritu vengativo y de revancha- iba a condenar a todo el mundo".

Y "la realidad es que en 180 juicios que lleva Buenos Aires, los jurados han sido muy sensatos, condenaron donde había que condenar, han absuelto donde no había pruebas para la condena e inclusive cuando había acusaciones muy desorbitadas el jurado condenaba por delitos menores. Todo dentro de la lógica y la razonabilidad”, destacó el especialista.



PROCESO EXITOSO



El uso del sentido común, la lógica y experiencia son los aspectos básicos que deben poner en práctica quienes son seleccionados para actuar como jurados de un juicio. “No tienen que aplicar categorías jurídicas ni conceptos jurídicos, simplemente tiene que escuchar las pruebas y decidir sobre los hechos. Los que van a estar encargados de explicar las categorías jurídicas y después aplicar la consecuencia normativa a esos hechos, son los abogados litigantes y el juez”, aseguró Deane.

En cuanto a la implementación de ese sistema en Chubut, el jurista indicó: “Chubut tiene muy desarrollada la litigación, el Código (Procesal Penal) es muy moderno en comparación con el de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay una serie de herramientas que los operadores del derecho ya manejan y eso creo va a facilitar muchísimo la implementación del juicio por jurado”, comparó.

Deane cree que puede ser un proceso exitoso. El caso de Chubut se señala como emblemático debido a que en el siglo XIX y como resultado de la política de poblamiento arribó un primer grupo de inmigrantes galeses a la provincia, y con ellos se puso en marcha el sistema de juicios por jurado. Córdoba fue la primera provincia en sumarse al sistema en 2005, luego siguió Neuquén en 2014 y Buenos Aires en 2015. Mientras tanto, están en proceso, Chaco y Santa Fe. “Creo que es un proceso que se irá profundizando, implica un cambio cultural muy importante”, sentenció Deane.

Fuente: