INFORMACIÓN GENERAL - 04 abril 2017 Explosión en el subte de San Petersburgo dejó al menos 10 muertos y 50 heridos Una fuerte explosión en la estación Sennaya Ploschadel, fue causada por bombas artesanales, con unos 200 a 300 gramos de tritol.

La fuerte explosión de un artefacto, ocurrida en un vagón entre las estaciones de Sennaya Ploschad y Tekhnologichesky Institut, del subte de la ciudad de San Petersburgo, la segunda más grande de Rusia, causó al menos una decena de muertos y medio centenar de heridos, informó la agencia de noticias TASS.

El estallido, que coincidió con una visita a la ciudad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se produjo a las 14.40 hora local (8:40 de Argentina) en el céntrico tramo de la línea 5, antes de que el tren ingresara a Sennaya Ploschad, donde combinan varias líneas de la extensa red de ferrocarriles subterráneos de la ciudad-puerto del Báltico.

Minutos después de conocer la noticia, el mandatario señaló que aún es muy temprano para determinar las causas del estallido y que las autoridades investigan "todas las posibles causas, incluyendo la del terrorismo", señaló el portal de la agencia de noticias Sputnik.

"Los órganos de seguridad y los servicios especiales están trabajando y haciendo todo lo posible para encontrar las causas de lo ocurrido y dar una valoración completa", enfatizó el presidente.

Testigos citados por la agencia de noticias Reuters señalaron que al menos una decena de ambulancias llegaron a la estación, mientras imágenes que circulaban profusamente por las redes sociales mostraban personas cubiertas de sangre tendidas en la plataforma y los servicios de emergencias intentando prestar ayuda a algunos de los heridos, varios de ellos buscando salir del metro en medio de nubes de humo.

Según la ministra de salud de Rusia, Veronika Skvortsova, "la información oficial registra 47 víctimas. Siete personas murieron instantáneamente, y una mientras la transportaban hacia el hospital".

De los 39 heridos llevados al hospital, "dos murieron y seis están en condición crítica", agregó Skvortsova en conferencia de prensa.

Poco después, otro artefacto que no alcanzó a explotar fue encontrado en la estación de Ploshchad Vosstaniya, también céntrica y perteneciente a la línea 3 de ferrocarril subterráneo.

Previamente se habían recibido informes sobre bultos y artefactos no identificados, pero los registros no habían dado resultado positivo en ningún caso.



RESPUESTA CATEGORICA



El senador ruso y presidente adjunto del Comité para la Defensa y Seguridad de la Cámara Alta, Frants Klintsevich, dijo estar "absolutamente convencido" de que Rusia responderá "categóricamente" a lo ocurrido, tras interpretar que las explosiones "indudablemente son atentados terroristas" y lamentar que ocurrieran pese a todas las medidas de precaución tomadas.

El atentado derramó una ola de dolor por todo el país. En Moscú, la casa de San Petersburgo está recibiendo flores y velas. Rosas y claveles rojos han sido depositados al frente de la dependencia, en la calle Spiridonovka del centro de la capital de Rusia.

El presidente Vladimir Putin fue informado por los servicios de seguridad sobre las explosiones. "Los motivos por el momento no son claros, no excluimos ninguna pista, ni la criminal ni la terrorista", dijo Putin citado por medios rusos. Por su parte, una fuente oficial sostuvo que "la explosión en el metro de San Petersburgo la perpetró un terrorista suicida. El artefacto casero seguramente fue colocado en el vagón antes de que saliera". El jefe del comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Víctor Ózerov, agregó que, "por supuesto, se dan todos los indicios de un atentado terrorista".

Por su parte, se supo que el maquinista no paró la formación hasta llegar a la siguiente estación, lo que ayudó a evacuar a heridos y salvar vidas, dijeron los investigadores. "El maquinista del tren en uno de cuyos vagones tuvo lugar la explosión, actuó sensatamente en una situación complicada. La explosión ocurrió entre dos estaciones, pero él tomó la decisión absolutamente correcta de no parar el convoy hasta llegar a la estación", señaló la portavoz del Comité de Instrucción ruso, Svetlana Petrenko. "Esto permitió comenzar la evacuación inmediatamente y ayudar a los heridos", agregó.



