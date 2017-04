Extienden el corte de agua en zona sur y centro

SERVICIO DE AGUA



Informa a sus asociados de la Zona Sur y Zona Central de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, que se extiende el corte de agua hasta las 20 hs. del viernes 07 de abril debido a una rotura detectada en el acueducto nuevo, ubicada entre Cerro Negro y Valle Hermoso.

Asimismo, los niveles de reserva del Puesto La Mata se encuentran bajos, dado que solo recibe el aporte de caudal del acueducto antiguo, lo que imposibilita recuperar las reservas para abastecer a toda la ciudad.



Se ruega a la población extremar el uso del agua.



Por otra parte, se solicita a la población tomar medidas preventivas en el consumo de agua, en caso de que presente turbiedad. Para ello, se recomienda agregar dos gotas de lavandina común (no perfumada) en un litro de agua y dejar reposar como mínimo 30 minutos o hervir el agua entre 3 y 5 minutos.



Se informa a la comunidad cómo se distribuirá agua en Zona Norte:



- Jueves 06 de abril, desde 20 horas, y por un lapso de 24 horas, se iniciará la distribución de agua en los barrios Saavedra, Médanos, Divina Providencia, Astra, General Mosconi, Covicup, Castelli, 25 de Mayo y Km.8 en su totalidad.



- Viernes 07 de abril, desde las 20 horas y por un lapso de 24 horas, se iniciará la distribución de agua en los barrios Km.12, Km.14, René Favaloro, Presidente Ortiz, Las Orquídeas, Rodríguez Peña, Ciudadela y Próspero Palazzo.



Los barrios Laprida, Manantial Rosales, Güemes, Sarmiento, Las Flores, La Floresta, Fuerza Aérea (Saavedra): sin suministro de agua hasta tanto finalice la reparación del Acueducto Cerro Arenal-Cerro Chenque. Personal operativo de encuentra trabajando en el lugar. Sin horario de normalización.



Barrio Laprida: Se suspendieron las tareas de reparación debido a la lluvia.



Km.17 y Caleta Córdova: se normaliza lentamente el servicio para no dañar cañerías. De no mediar inconvenientes, el servicio estaría normalizado en su totalidad mañana, viernes 07 de abril.



Barrios Malvinas, Los Tres Pinos, Máximo Abásolo, Extensión Máximo Abásolo, San Martín, San Cayetano y sector de Quirno Costa: se detectó una nueva rotura en el acueducto El Trébol. Personal Operativo se encuentra trabajando en el lugar. Sin horario de normalización.

Acueducto PVC 315 mm de barrio Santa Lucía, zona Cabelleriza: aún no se iniciaron las tareas de reparación debido a las condiciones del terreno.



Acuífero La Corona: reparado.



IMPORTANTE:



Se habilitó un nuevo cargadero de agua en barrio Ciudadela, en las intersecciones de las Rutas Nac. N°3 y Prov. N° 39 (una caseta azul), las 24 horas del día, sólo para camionetas con tanques.



Continúa a disposición el cargadero de agua de la Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso en Km.3, las 24 horas del día.



SERVICIO DE CLOACAS (sin novedades, continúan trabajando)



Continúan las tareas de limpieza de los colectores principales con cinco camiones desobstructores, además de camiones atmosféricos y retroexcavadoras. Las cuadrillas de trabajo están dando prioridad a la atención de desbordes y tapas de bocas de registro levantadas.



SISTEMA ACUEDUCTOS



Acueducto Cerro Arenal- Cerro Chenque: Se suspendieron las tareas de reparación debido a la lluvia.



Acueducto nuevo: Se detectó una rotura ubicada entre Cerro Negro y Valle Hermoso. Están trabajando para acceder a la zona. Sin horario de normalización. Se ruega a la población extremar el uso del agua.



SERVICIO DE ENERGÍA



Barrios Máximo Abásolo, San Martín, 9 de Julio, 13 de Diciembre, Jorge Newbery, Las Flores, Floresta, parte de la Loma, Covidiar y acuífero Manantiales Behr: se produjo un corte imprevisto de energía a las 18 hs. Personal operativo se encuentra recorriendo la línea para identificar la falla y reponer el servicio. Sin horario de normalización.



Reclamos en baja tensión domiciliarios: 30 reclamos pendientes de atención. Las cuadrillas continúan trabajando. Hay zonas a las que aún no se puede acceder.

NUEVOS CARGADEROS

La SCPL informa que se habilitó un nuevo cargadero de agua en barrio Ciudadela, en las intersecciones de las Rutas Nacional N°3 y Provincial N° 39 (una caseta azul), las 24 horas del día, sólo para camionetas con tanques. También Bomberos Voluntarios en la calle Club Luis Ingeniero Huergo 995 está actuando de cargadero informaron desde la Cooperativa.