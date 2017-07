El Patagónico | País/Mundo - 08 julio 2017 Extraditaron desde Perú a "Ruti", acusado de liderar una organización en la Villa 31 Ramos Mariños estaba detenido desde septiembre de 2016 en Perú, a pedido del juez federal Torres que lo acusa de manejar desde su país una organización narco que vendía drogas en la villa 31 de Retiro.

El sindicado jefe narco peruano Alionzo Rutillo Ramos Mariños, alias "Ruti", fue extraditado desde Perú a pedido de la Justicia Argentina, que lo acusa de manejar desde su país una organización dedicada a la venta de drogas en la villa 31 del barrio porteño de Retiro.

El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario general Néstor Roncaglia, aseguró que el detenido llegó extraditado en el marco de un fuerte operativo de seguridad y que recién el lunes será llevado ante el juez federal Sergio Torres, quien lo indagará como jefe de la banda narco.

Custodiado por efectivos de la PFA y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), "Ruti" (53) llegó cerca de las 5 al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza, en el vuelo 1365 de Aerolíneas Argentinas.

Ramos Mariños estaba detenido desde septiembre de 2016 en Perú, a pedido del juez federal Torres que lo acusa de manejar desde su país una organización narco que vendía drogas en la villa 31 de Retiro.

"Ruti" había sido apresado por personal de Interpol el 16 de septiembre último, mientras caminaba por el distrito de San Juan de Lurigancho, a 15 kilómetros de Lima.

"Muchas veces, para manejar una organización delictiva, no hace falta estar presente. Muchas veces se hace por teléfono", dijo hoy Roncaglia en declaraciones a la prensa.

"La mayoría de los integrantes de esta organización ya están detenidos y condenados. Y la otra organización narco que comandaba Marcos Estrada González (54), también está desbaratada, están todos detenidos y condenados", agregó el jefe de la PFA.

"El lunes va a ser indagado por el juez Torres. El se hacía pasar por un humilde trabajador, utilizaba una zapatería como pantalla. Se presentaba como humilde trabajador pero no lo era. Comercializan con veneno que envenenan a nuestros jóvenes", explicó el jefe de la policía.



HISTORIAL DELICTIVO

El historial delictivo en Argentina del narcotraficante peruano comenzó en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, donde comandaba una red narco y se disputaba el territorio con otro capo narco peruano, Marco Estrada Gonzáles, alias "Marcos".

En el 2005, "Ruti" fue condenado a la pena de 18 años de prisión por la llamada "Masacre del Señor de los Milagros", ocurrida el 29 de octubre de ese año, donde murieron cinco personas, entre ellos un bebé, durante una procesión religiosa que se llevaba a cabo por uno de los pasillos en la villa 1-11-14.

La investigación determinó que fue una venganza organizada por "Ruti" contra su enemigo "Marcos".

Tras cumplir una parte de su condena, "Ruti" fue expulsado del país bajo la ley del extrañamiento en el 2015 hacia Perú, donde simuló trabajar como zapatero hasta el año pasado, cuando volvió a ser detenido.

Fuentes de la investigación aseguraron que aún no se resolvió el lugar donde quedará alojado "Ruti" tras ser indagado por el juez federal Torres, ya que existen dificultades organizativas porque en los distintos penales federales hay integrantes de bandas narcos enemigas a la que lideraba el narco peruano.

Una de las opciones es el Penal de Marcos Paz, donde también está detenido "Marcos", el principal enemigo de "Ruti".

Otra alternativa es el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, aunque allí están alojados los miembros de una organización narco que operaba en la villa 1-11-14 y existe el temor de que quieran atentar contra "Ruti".

Por eso, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal aguardan el pedido del juez Torres para encontrarle lugar de detención a Ruti y si solicitará que tenga resguardo físico en un pabellón totalmente aislado del resto de la población carcelaria.

