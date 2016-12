Ezequiel Matthysse cierra el año frente a Sergio Paysse

El gimnasio municipal 1 será sede esta noche de la última velada boxística de 2016 en Comodoro Rivadavia, donde se presentará en el combate estelar el ascendente Ezequiel Matthysse. El púgil nacido en Trelew se medirá en el cierre del festival con el bonaerense Sergio Paysse.El festival boxístico organizado por el club de Boxeo Buscando un campeón armó una cartelera con cinco combates en total. También subirán al cuadrilátero esta noche el comodorense Héctor Rivero quien se medirá con el caletense Joaquín Gutiérrez.En una de las peleas de mujeres se enfrentarán María Luisa Peña, del Gimnasio Camioneros, y la santacruceña Alexandra Aparicio, mientras que la comodorense Daiana Molina se medirá con la trelewense Micaela Torres. Antes, pelearán el local David Farfán y el crédito de Trelew, Ezequiel Labat.CARLOS SANTANA VIAJA ILUSIONADOEl boxeador comodorense Carlos Santana viajará hoy rumbo a Santa Cruz para su última presentación de la temporada 2016. El púgil subirá al cuadrilátero, por última vez en esta temporada, mañana 17 de diciembre y quiere cerrar con una victoria frente al santacruceño Alan Velázquez.Santana subirá mañana al ring con la ilusión de sumar una victoria más a su palmarés como profesional, y luego pasar las fiestas con su familia mientras espera por la llegada de su primera hija.PROGRAMA- Ezequiel Matthysse (Trelew) vs. Sergio Paysse (Buenos Aires).- Héctor Rivero (Comodoro) vs. Joaquín Gutiérrez (Caleta Olivia).- María Luisa Peña (Gimnasio Camioneros) vs. Alexandra Aparicio (Caleta Olivia).- Daiana Molina (Comodoro) vs Micaela Torres (Trelew).- David Farfán (Gimnasio Camioneros) vs. Ezequiel Labat (Trelew).