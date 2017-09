El Patagónico | Regionales | ACCIDENTE FATAL - 17 septiembre 2017 Fabián Arienti, el "todoterreno" que dejó su huella de vida en estas tierras El locutor, creativo publicitario, técnico y operador de radio falleció ayer a la madrugada en un accidente que se produjo 35 kilómetros al sur de la localidad santacruceña de Fitz Roy. Fue el fundador de la primera radio de rock de Comodoro Rivadavia, uno de los primeros productores de espectáculos de esta ciudad e integrante del equipo de diario El Patagónico.

"Productor de espectáculos, técnico de radio, locutor a la fuerza, 'pezcador' y proyecto de taekwondista, uno más en el berenjenal". Así se definió Fabián Arienti en el perfil de su cuenta de Twitter, dando muestras genuinas de su humildad y del buen humor con el que alimentó su filosofía de vida.

Fabián tenía 52 años y falleció ayer a la madrugada cuando conducía su camioneta hacia Puerto San Julián, ciudad a la que iba a cumplir tareas profesionales relacionadas con la empresa CDM Producciones Patagónicas, de la cual fue fundador junto a Gustavo Calderón.

La noticia de su muerte causó un gran dolor en la región en general y en el ámbito de los medios de comunicación y cultural en particular: era un tipo muy querido, respetado y con una gran trayectoria, que dejó su huella en la radiofonía local y en la realización de eventos que marcaron a la ciudad.



ROCK Y RADIO EN LA SANGRE



A fines de la década del 80, Arienti fue cofundador de Eco Radio, la primera emisora que en esta ciudad se dedicó íntegramente al rock. Junto a Enrique Pelicón y Pablo Lickiewicz creó ese espacio radial que fue cuna de emblemáticos programas de Comodoro Rivadavia.

Por su capacidad, ya que era "un todoterreno" –tal como se autodefinía o lo hacían sus amigos-, también colaboró en el armado de otras emisoras, como fue en su momento la creación de la radio de El Patagónico, casa de la que formó parte durante dos décadas y en la que deja compañeros y amigos que lo recordarán y extrañarán siempre.

Fue un gran locutor Arienti, supo plasmar su sello vocal inconfundible; además de uno de los primeros creativos publicitarios de esta ciudad, técnico y operador.

Comprometido en el plano laboral y en el respeto de los trabajadores, Arienti también integró la comisión directiva del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, siendo un colaborador constante y activo en las diferentes actividades del gremio.

Además hace más 25 años se dedicaba a la producción de eventos, rubro en el que junto a Gustavo Calderón le dio forma hace 19 años a CDM Producciones Patagónicas, empresa que lleva su nombre por una frase típica de Arienti: "Canape De Mondongo".

En la madrugada de ayer, Fabián viajaba a cumplir con un compromiso laboral de esa empresa por el aniversario de San Julián, luego de que su socio no pudiera viajar por haber sufrido un accidente de tránsito en la semana.

Enrique Pelicón, su amigo desde los tiempos de secundaria en la ENET 1, ayer no podía creer la fatalidad del destino y en diálogo con El Patagónico lamentó la pérdida. "Es un momento de mierda, todavía no lo puedo creer. Fabián para mí es un amigo de toda la vida. Pero además era un tipo que sabía todo de la radio, desde soldar un cable hasta montar toda una estructura", sostuvo.

Pelicón recordó también la fundación de Eco Radio en el año 89, cuando fue a buscar a Arienti y a Pablo Lickiewicz a La Plata, donde Fabián estudiaba Ingeniería Electrónica.

Además rememoró lo que fue el armado de ese sueño que comenzó "casi como una radio barrial", y terminó siendo cuna de grandes profesionales hasta el año 2000 cuando salió de frecuencia.

Pelicón de igual manera valoró el aporte que Arienti le hizo a la radiofonía local y regional, ya que también participó de proyectos en otras ciudades, y lamentó la pérdida que significa para la radio. Es que en la actualidad Arienti seguía en estudios junto a él, Fabián Digorado y Gerardo Del Piero con quienes realizaba "Uno por semana", ciclo que comenzó en Patagonia Pop y hace tres meses se emitía por la 100.1 Mhz.



DESPEDIDA



El accidente en el que Arienti perdió la vida se produjo 35 kilómetros del sur de Fitz Roy, en la vecina provincia de Santa Cruz, sobre el kilómetro 2.036 de la ruta Nacional 3.

Se presume que el viento que castiga a la región hace días hizo que su vehículo, una utilitaria Renault Kangoo -dominio ONU 577-, volcara luego de morder la banquina.

Arienti viajaba solo transportando equipos de sonido.

En esta ciudad, la que eligió para vivir luego de su infancia en Facundo -donde su padre fue juez de Paz- y de una breve estadía en Esquel, hoy desde las 8 en la sala B de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de la avenida Yrigoyen, será despedida una persona querida y respetada de Comodoro Rivadavia: Fabián Arienti.

Fuente: