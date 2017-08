Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | KARTING - 22 agosto 2017 Fabián Carrizo y Eduardo Bello fueron los únicos en repetir festejo en el kárting La prueba disputada en el feriado de ayer sobre el circuito número 6 en sentido antihorario tuvo como vencedores a Juan Peraldi en Stihl, Arian Gómez en Promocional, e Ignacio Montenegro en Prokart, mientras que solo en Sudam y Master volvieron a celebrar los vencedores del domingo en zona norte. La sexta prueba del año será el 16 y 17 de octubre.

Ayer finalizó en el kartódromo Internacional de la Asociación de Kárting Patagonia Sur la doble fecha puntuable por el campeonato zonal, con la presencia de medio centenar de máquinas y representantes de todo el sur patagónico. El circuito número 6 en sentido anti horario fue el escenario de la prueba correspondiente a la quinta carrera donde solo pudieron festejar de nuevo Fabián Carrizo en Sudam y Eduardo Bello en la categoría Master.

Los experimentados pilotos cerraron la jornada con un parque de 16 máquinas donde el ex presidente de la AKPS y el actual del Auto Moto Club, Pablo Pires fueron protagonistas. Uno con motorización propia y el otro con el respaldo del FC Racing se llevaron la atención a lo largo de las 16 vueltas de competencia. El "flaco" Fernández, actual puntero del certamen, tuvo que batallar con Pierino Panebianco para acceder al último escalón de premiación. Luego del santacruceño se ubicaron Luis Nacini, Leonardo Espinoza y Arnaldo Giacoponi. Horacio Pagano, Axel Cuzen y Gustavo Bevilacqua completaron el lote de los diez primeros.

Diferente fue el lunes de Fabián Carrizo, que durante la primera prueba largó del fondo. El actual líder del torneo se llevó todo para seguir mirando a todos desde arriba. Se quedó con la pole, se llevó la serie y durante la final no paso sobresaltos. El piloto de kilómetro 3 volvió a demostrar su potencial pero en la jornada de ayer no pasó apuro. El representante de Río Gallegos Cristóbal Riestra nunca pudo ponerlo nervioso y debió conformarse con el segundo escalón del podio. Tercero finalizó Santiago Paincho y más atrás quedaron Nicolás D'elía, César Polito y Facundo Siarez.

Entre los más pequeños se llevó los laureles Juan Soulé. En la final venía dominando la prueba el líder del certamen Elian Bellido pero en la quinta vuelta se partió el eje de su kárting y se despistó del trazado. Ahí Soulé que lo seguía de cerca pasó a dominar la prueba y terminó escoltado por Thiago Hoyos y Juan Pablo Orellana. Igualmente, Bellido se mantiene al tope de las posiciones y buscará revancha en la competencia del 16 y 17 de octubre.

Por su parte, Arian Gómez pudo terminar con la mala racha y volver a pasearse con la cuadriculada. En la jornada de ayer se llevó el triunfo y puntos importantes pensando en el campeonato que sigue teniendo como líder a Genaro Castillo (h) que en la segunda prueba del fin de semana largó finalizó en el tercer escalón. Segundo volvió a quedar Matías Olivan que demostró que está en un gran nivel, y falta poco para llevarse la victoria y los aplausos del kartódromo Internacional.

El que regresó un día a la competencia local fue Ignacio Montenegro. El radatilense formó parte durante el fin de semana del Campeonato Regional en Buenos Aires donde no pudo terminar en pista luego de un toque en la primera vuelta, y ayer a la mañana apareció en el kartódromo para sumar una máquina más en la Prokart. Había ganado en el arranque del año, y ayer volvió a quedarse con la final. En el feriado fue escoltado por Thomás Micheloud, actual líder del campeonato, y tercero quedó Lautaro Quintana quien regresó luego de un año y medio de inactividad, siendo protagonista.



PANORAMA 5A. FECHA



CATEGORIA STIHL (a 14 vueltas)

1º Juan Soule 13m15s850/1000

2º Thiago Hoyos a 12s982/1000

3º Juan Pablo Orellana a 14s939/1000

4º Juan Peraldi a 18s650/1000

5° Santiago Avila a 20s630/1000

6º Luciano Carenini a 22s443/1000

7º Branko Janeski a 23s518/1000

8º Carlos Haros a 26s941/1000

9º Miguel Barría a 28s795/1000

10° Elian Bellido a 9 vueltas



CATEGORIA PROMOCIONAL (a 14 vueltas)

1º Arian Gómez 11m32s647/1000

2º Matías Olivan a 5s133/1000

3º Genaro Castillo a 6s443/1000

4º Benjamín Quiroga a 20s821/1000

5º Danilo Pachmann a 20s913/1000

6º Joaquín Gonzalez a 1 vuelta

7º Alejandro Alvarado a 6 vueltas



CATEGORIA PROKART (a 16 vueltas)

1º Ignacio Montenegro 11m44s671/1000

2º Thomas Micheloud 12s143/1000

3º Lautaro Quintana a 12s335/1000

4º Alex Barría a 13s012/1000

5º Nicolás Rodríguez a 15s665/1000

6º Agustín Orellana a 19s660/1000

7º Bruno Vargas a 20s864/1000

8º Luciano Carrizo a 22s411/1000

9º Santino Buenanueva a 34s902/1000

10º Agustín García a 34s902/1000

11° Tobías Bellido a 5 vueltas

12° Agustín Laspiur a 6 vueltas



CATEGORIA SUDAM (a 18 vueltas)

1º Fabián Carrizo 13m07s921/1000

2º Cristóbal Riestra a 3s245/1000

3º Santiago Paincho a 9s345/1000

4º Nicolás D'elía a 28s298/1000

5º César Polito a 36s811/1000

6º Facundo Siarez a 40s671/1000

7° Francisco Iparraguirre a 8 vueltas

8° Sabrina Bello a 11 vueltas



CATEGORIA MASTER (a 16 vueltas)

1° Eduardo Bello 12m07s449/1000

2° Pablo Pires a 1s177/1000

3° Javier Fernández a 4s182/1000

4° Pierino Panebianco a 5s699/1000

5° Luis Nacini a 11s538/1000

6° Leonardo Espinoza a 15s717/1000

7° Arnaldo Giacoponi a 16s161/1000

8° Horacio Pagano a 22s063/1000

9° Axel Cuzen a 23s017/1000

10° Pablo Soetbeer a 28s256/1000

11° Ezequiel Vargas a 35s722/1000

12° Diego López a 45s532/1000

13° Genaro Castillo a 2 vueltas

14° Walter Balderas a 5 vueltas

15° Ricardo Frizzarin a 8 vueltas

