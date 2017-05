Fabián Cubero contó cuál fue el trasfondo de su separación de Nicole

Nicole Neumann y Fabián Cubero terminaron de confirmar su separación, en medio de fuertes rumores de crisis. La pareja decidió darle punto final a su relación de once años y tres hijas en común.

En este marco, Cubero rompió el silencio y reveló cómo fue su separación de Nicole: "Esto no es algo nuevo para mí. Por cuidar a nuestras nenas no lo sacamos a la luz, pero hace un tiempo ya estamos sin anillo. Nosotros no quisimos salir a hablar porque no hablamos con nuestras nenas todavía".

El capitán de Vélez abrió su corazón y contó el trasfondo de la ruptura: "Esto arrancó con una crisis personal de ella, empezó a tener dudas sobre su vida, y a través de terapia se intensificó un poco más".

"Yo siempre estuve a su lado y la acompañé para que aclare lo que quería, pero llegó un cierto momento en el que decidimos separarnos. Llegó un punto donde dijimos 'esto no va más'. Ella volvió de un viaje y seguía sin tener en claro qué era lo que quería, por eso decidí dar un paso al costado", agregó en un entrevista en Nosotros a la mañana.

