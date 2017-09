Fabián Cubero, molesto por el viaje de Nicole Neumann y Facundo Moyano

No son días de total armonía entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Es que, luego de que ella criticara la polémica tapa de revista del futbolista, ahora él le reprocha otra actitud a ella. Y los palitos van y vienen.

Cubero dejó bien en claro que no está de acuerdo con que la modelo se haya mostrado en público con Facundo Moyano. Y mucho menos, que haya viajado a Europa para encontrarse con él.

"Yo creo que no lo tendrían que haber mantenido público (al romance), pero uno no puede esperar que la otra persona resuelva como resuelve uno. Yo tengo otra prioridad en mi cabeza, que es estar volcado al ciento por ciento a mis hijas".

"Que disfrute y yo me ocupo de mis nenas. Cada uno es consciente de lo que hace, tiene derecho a hacer su vida. Mi cabeza está puramente volcada en mis nenas, que son las que necesitan que estén a su lado", sostuvo Cubero en una nota con Infama.

Luego agregó: "a mí no me da el tiempo para estar con mujeres. Estoy todo el tiempo volcado en mis nenas. Al mediodía me libero del fútbol, y entonces me encargo todo el día de las nenas. No tengo tiempo para... Nicole trabaja mucho, tiene este tipo de viajes también", aseguró.

Rafa, el notero, le dijo que este viaje de Nicole era "de placer", y él contestó: "sí, y está en todo su derecho. Yo viajo por fútbol, por trabajo, me dedico de lleno a mis nenas porque en mi cabeza, y creo que lo más conveniente para ellas, es tenerme cerca. Los viajes de placer los dejaré para un futuro".

