El Patagónico | País/Mundo - 12 enero 2017 Facebook lanzó su proyecto vinculado con el periodismo La iniciativa surge tras la polémica en que la red social estuvo involucrada en los últimos meses, cuando fue cuestionada de convertirse en un nodo de expansión de noticias falsas.

Facebook lanzó ayer su programa dedicado al periodismo (The Facebook Journalism Project), a través del cual la popular red social intentará desarrollar nuevos productos, combatir las noticias falsas tanto dentro como fuera de la plataforma y brindar capacitaciones a periodistas de todo el mundo, según anunció.

"Sabemos que nuestra comunidad valora, comparte, y debate ideas y noticias. Es así que, como parte de nuestro servicio, queremos asegurar que un ecosistema saludable entre noticias y periodismo es posible y puede crecer", afirmó ayer Fidji Simo, directora de Producto, en el blog oficial de Facebook para medios.

Con esta introducción presentó The Facebook Journalism Project, una iniciativa que se enfocará en tres áreas: el desarrollo de nuevos productos, la capacitación de periodistas de todo el mundo y la lucha contra las noticias falsas -al brindar herramientas de confirmación de fuentes de noticias a los usuarios en general-.

El anuncio no causa sorpresa ya que la red social liderada por Mark Zuckerberg había desarrollado otros productos que son utilizados por los medios, como los artículos instantáneos o las transmisiones en vivo.

Incluso la semana pasada, y como antecedente de este proyecto, Facebook anunció la incorporación a su equipo de la ex presentadora de la CNN y NBC, Campbell Brown, para un nuevo puesto que articule lazos entre la plataforma y los editores.

"Este es un rol diferente para mí, pero uno en el cual voy a poder incluir mi experiencia periodística para ayudar a los medios y a los periodistas a trabajar de forma conjunta y más eficiente con Facebook", había destacado Brown desde su cuenta oficial en la plataforma, cuando se dio a conocer la noticia.

Esta idea también fue plasmada ayer en el extenso anuncio sobre la presentación del proyecto, el cual adquiere una mayor relevancia por la polémica en que la red social estuvo involucrada en los últimos meses, cuando fue cuestionada de convertirse en un nodo de expansión de noticias falsas.

The Facebook Journalism Project tendrá su foco puesto en varias áreas, según contó Simo, y una de ellas es el desarrollo colaborativo de nuevos productos, entre los cuales se encuentran nuevos formatos de storytelling (técnicas para contar historias en la web), la promoción de noticias locales y la realización de hackatons.

Además, Simo informó que seguirán trabajando en nuevas formas de monetización para mercados emergentes. Y que llevarán a cabo hackatons globales, donde los ingenieros de Facebook serán los anfitriones de esas jornadas de trabajo junto a desarrolladores de compañías de medios para colaborar en la identificación de oportunidades en el campo informático.

En este punto, la directiva señaló que en los próximos meses se reunirán con editores de Estados Unidos y Europa, mientras que más adelante lo harán con representantes de otras naciones, en el marco de un trabajo que se extenderá todo 2017.

En relación con las capacitaciones, Facebook presentó una serie de cursos a través de su centro de educación e-learning https://www.facebook.com/blueprint/courses/journalists sobre los productos, herramientas y servicios en la plataforma para periodistas. Estos entrenamientos serán ampliados en nueve lenguajes adicionales, y algunos tendrán certificados.



NOTICIAS INVENTADAS

El tercer foco de este proyecto tiene que ver con la capacitación y las herramientas para la comunidad en general, donde la atención más fuerte está puesta en el combate a las noticias falsas. Un tema en el que Facebook estuvo en el centro de la polémica, especialmente durante la campaña electoral de Donald Trump.

Por lo tanto, anunció una colaboración con organizaciones para "promover la alfabetización de noticias, tanto dentro como fuera de la plataforma", para que así la comunidad tenga la información que necesita al hacer decisiones respecto cuáles son las fuentes periodísticas confiables.

Sobre esta cuestión, Facebook ya había anunciado a principios de diciembre una nueva herramienta que iba a implementar en la plataforma, con forma de una pequeña señal de advertencia junto a las noticias cuya veracidad estuviera cuestionada.

Una vez que varios usuarios reporten que cierta noticia es falsa, una serie de verificadores independientes a Facebook van a comprobar esos avisos e incorporarán el signo de alerta si, en efecto, se trata de una información potencialmente falsa.

"Este problema (el de las noticias falsas) es mucho más grande que cualquier plataforma y es importante el trabajo en conjunto para minimizar su alcance", consideró Simo.

Fuente: