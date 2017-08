Facebook no funciona y pone de mal humor a todos

Esta mañana, cientos de usuarios que pretendían ingresar a su cuenta se encontraron con un cartel de advertencia que indicaba que la red social "no se mantendría disponible por unos minutos". Además agradecía la paciencia y ofrecía más información al respecto.

Ese tipo de mensajes aparece cuando explica la misma red social "se están realizando mejoras en la base de datos en la cual esta almacenada tu cuenta. Aunque, esto no afectará a tu cuenta no podrás acceder al sitio temporalmente".

Asimismo, se explica que no se realiza el mantenimiento de manera simultánea en varios servidores, por lo que es probable que haya amigos que sí puedan usar la red social. O incluso aquellos que pudieron acceder se encuentren con que pueden ver actualizaciones en su timeline pero no pueden reaccionar ante las publicaciones ni comentarles. A no desesperar es solo por unos minutos.

LOS MEMES POR LA FALLA BUSCARON SU LUGAR EN OTRAS REDES

Desde que esta mañana usuarios de facebook no pudieron acceder a la aplicación, Twitter se convirtió en un muro de lamentos, mirá los memes más divertidos:

Embed - Prof. Cocoon, no funciona ni Instagram, ni Facebook, diría usted deben entregarse al pánico?

- Yo diría que si pic.twitter.com/kP8In1bFCP — Ale SRL (@ale_rodriguez69) 26 de agosto de 2017

Embed ¿Es aquí donde se viene a quejarse cuando @facebook no funciona? — Iruri Knörr (@iruri) 26 de agosto de 2017