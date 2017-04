Facundo Arana cruzó a Griselda Siciliani: "No tiene entidad"

El actor le respondió a su ex compañera de Farsantes, quien había insinuado que no volvería a trabajar con él, después de que abandonó la ficción de El Trece.

Griselda Siciliani quedó en el ojo de la tormenta después de hacer declaraciones sobre la no convocatoria de Fabián Mazzei a Pol-ka, y además de Araceli González, ahora se sumó a la pelea Facundo Arana, con quien arrastra un escándalo desde 2013.

En aquella época, Griselda Siciliani y Facundo Arana eran una de las parejas protagónicas de Farsantes, pero no terminó todo de la mejor manera porque el actor abandonó la ficción antes de tiempo y ella aún se lo recrimina.

"En todos los elencos hay algún quilombete. Yo soy intensa. No tengo el tipo de personalidad que se queda afuera de los conflictos. Me encantaría pero cuando hay un conflicto, aunque no sea conmigo, siempre estoy de un lado. Con una sola persona no volvería a trabajar...", aseguró Siciliani la semana pasada.

