Facundo Jones Huala deberá afrontar una causa interna por una discusión en la Unidad Penitenciaria de Esquel

Facundo Jones Huala continúa detenido en la U-14 de Esquel después de haber sido aprehendido el 27 de junio cuando iba a visitar a la comunidad ubicada en Vuelta del Río, cercana a El Maitén y Leleque, en Chubut. Fue en un operativo de Gendarmería Nacional sobra la ruta Nacional 40, en territorio rionegrino, entre El Bolsón y Bariloche.

Su situación procesal no ha cambiado y, en los últimos días, surgió un nuevo inconveniente para el lonco. Es que el 1 de agosto, el mismo día donde se denunciaba la desaparición de Santiago Maldonado durante un operativo que llevó adelante Gendarmería Nacional en el Pul Lof en Resistencia Cushamen, se generó una discusión entre los reos y los guardias de la Unidad Penitenciaria 14.

Según el activista de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el inconveniente no pasó a mayores ya que solo se trató de un intercambio de palabras que se extendió durante algunos minutos. Sin embargo, las autoridades le comunicaron el jueves que se le iniciará una causa internada debido a ese conflicto. "Me van hacer una causa interna y me van a hacer un juicio por una discusión entre varios internos y los efectivos. Elaboraron un acta pero es una cuestión menor. Ahora vienen con este tipo de intimidación. Parece que es su forma de seguir violentándose contra uno", aseguró Jones Huala.

En este sentido, el lonco explicó que lleva 11 días de huelga de hambre donde ha perdido varios kilos. "Voy a continuar hasta las últimas consecuencias, hasta que traigan una noticia que cambie todo el panorama sociopolítico que estamos viviendo", aseveró.

Asimismo, Jones Huala criticó la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de reprimir cualquier tipo de manifestación. "El año pasado nos había calificado como un peligro para la seguridad nacional. Nosotros fuimos bien críticos del kirchnerismo pero la represión del macrismo es la derecha en todo su esplendor, donde se ataca cualquier posición que critica. El aparato del Estado está al servicio de los terratenientes y las compañías. A esto hay que sumarle una decisión política de Macri y Bachelet de generar una política contra los mapuches, hasta lograr algún tipo de negociaciones donde los presos políticos somos monedas de cambio", indicó.





"ESTAMOS VOLVIENDO

30 AÑOS ATRAS"

El activista del RAM también se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado considerando que el problema es un retroceso en la historia. "Estamos retrocediendo 30 años que recuerda la historia más negra de la Argentina. La desaparición de Maldonado lo hicieron a la vista de todos. Fue un contexto de violencia política donde se estaba pidiendo por mi libertad y una serie de demandas políticas mapuches donde él llegó a apoyar el reclamo", sostuvo.

"Intentan instalar la idea de terrorismo de Estado a toda costa. Mientras tanto la zona sigue militarizada porque Gendarmería no se ha ido. Estamos viviendo una dictadura en carne propia", cuestionó.

Asimismo, el lonco aseguró que Gendarmería "andaba cazando hombres" durante el operativo en la Lof Cushamen y que a Santiago Maldonado lo capturaron porque no sabía nadar. "Es mentira que Santiago haya querido cruzar y murió ahogado. En el lugar fueron a buscarlo hasta con buzos pero no encontraron nada. Eso no lo dicen. Están diciendo que no lo dejamos trabajar. Es todo mentira. La gente vio cómo lo capturaron a Santiago y lo metieron en una camioneta. Ahora la gente no sale a hablar porque tiene miedo que la sigan reprimiendo. Hay mucho miedo y se nota", aseveró.