Facundo Moyano admitió su affaire con Nicole Neumann

Finalmente, Facundo Moyano blanqueó que está comenzando una relación con Nicole Neumann, luego de que fueran fotografiados juntos en la cancha de River y se difundiera un video de ellos juntos en un ascensor.

Si bien fue cauteloso en cada palabra que usó, el diputado nacional aseguró: "me manejo como con cualquier persona que conozco, o que estoy conociendo. No hay nada que exhibir ni nada que ocultar, porque no estoy haciendo nada malo".

"Hago planes como cualquier persona soltera que está conociendo a otra que está soltera. Es normal, salir a tomar un café, a comer, a bailar. No por ser diputado no puedo hacer eso. No hay nada raro, no hay nada que ocultar. Si estuviéramos haciendo algo malo, habría algo que ocultar, pero no estamos haciendo nada", agregó, dejando en claro el vínculo que los une.

De todas formas, cuando le preguntaron si quería iniciar una relación más seria, Moyano no quiso dar detalles: "es una cosa mía. Es parte de mi vida privada, de mi intimidad".