Facundo Prades se presentó en la Justicia tras la denuncia por supuestas coimas

Un informe que se emitió este domingo en el canal "Todo Noticias" acusó al intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades de recibir supuestas "coimas" por la venta de terrenos.

Este informe dio cuenta de una reunión en un céntrico hotel de Capital Federal, en la que Prades asistió para recibir un supuesto pago para "acelerar los trámites" en la compra de terrenos de ciudadanos chinos, para invertir en supermercados en la ciudad santacruceña.

Como reacción de tales acusaciones es que el intendente caletense se presentó hoy ante el Juzgado de Instrucción N° 2 y presentó un escrito en el cual manifiesta:

"Ante la toma de conocimiento que por un canal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TN) en un programa emitido el día 23 de julio de 2017, habría sido injustamente imputado de un supuesto hecho que niego categóricamente su existencia.

Debo señalar a VS. que lo falsamente denunciado por el canal precitado, constituye una clara maniobra preelectoral dirigida y orquestada con la única finalidad de perjudicarme, pues, la persona que aparece en el video (editado), es un allegado personal del diputado nacional Eduardo Costa, quien al verse contundentemente derrotado en las próximas elecciones primarias a llevarse a cabo el 13 de agosto de 2017, por mi padre, habría buscado, inescrupulosamente, un atajo miserable y perverso, que sin miramientos morales ni éticos, ha intentado dañar mi credibilidad pública.

Es hartamente sospechoso que la comisión de un supuesto hecho ilícito sea denunciada un año y dos meses después de su supuesta realización y justo ante la inminencia de las próximas elecciones primarias (P.A.S.O.).

Señor juez, además de ponerme a su entera disposición para declarar en forma directa e inmediata también le autorizo a que realice todas las medidas investigativas necesarias en el municipio a mi cargo, buscando libremente toda la documentación que pudiera corresponder al efecto.

Asimismo y a los mismos fines, ofrezco mis cuentas bancarias para que deduzca sobre sus movimientos la existencia de alguna irregularidad que pudiera imputárseme al respecto.

Finalmente le expreso mi más absoluta inocencia de lo que se me imputa; pero ello no impide dimensionar el impacto sobre mi persona y especialmente sobre mi familia que dicha maniobra preelectoral ha provocado. Seguramente Dios me acompañara en el difícil y largo camino que me tocara recorrer".