FUTBOL - 17 julio 2017 Falcioni: "la Superliga agrandará las diferencias en el fútbol argentino"

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, consideró que "la Superliga agrandará las diferencias en el fútbol argentino" por la distribución de los ingresos por los derechos audiovisuales entre los clubes de Primera división.

"La Superliga va a generar mayores diferencias entre los clubes y mucho más con el plan de retenciones de los derechos de televisión que dispuso la AFA, recientemente, a los clubes deudores", recalcó el ex entrenador de Boca e Independiente, entre otros.

"Por ejemplo, Banfield se vio perjudicado porque ahora no cobró nada. Jugadores y cuerpo técnico volvimos al trabajo pensando que íbamos a cobrar a la vuelta de las vacaciones y no pudimos cobrar porque el club no recibió dinero", refirió Falcioni en diálogo con Télam.

"Esta situación produce una brecha grande entre los clubes", sostuvo el técnico, a lo que agregó: "Así estamos viendo lo que contratan Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing, mientras los demás miramos de afuera, tratando de fortalecernos con jugadores jóvenes de inferiores".

Precisamente, Banfield adeuda los haberes de los tres últimos meses al plantel y al cuerpo técnico, más los atrasos similares con los responsables de las divisiones inferiores y el personal de la institución.

Ante este panorama, Falcioni señaló: "Mañana Jesús Dátolo se incorporará al plantel y quizá sea el único refuerzo. En un principio se había hablado con el presidente (Eduardo Spinosa) sobre algunos delanteros que me interesan, como el chico (Marcelo) Torres, de Boca, pero al salir la nueva reglamentación de la AFA, si se puede decir así, creo que no se lo podrá traer".

Banfield no contrataría más que dos refuerzos para no sobrepasar el descuento del 15 por ciento que la AFA le practicará de las cuotas de los pagos de la TV a los clubes deudores.

"Si incorporamos alguno más sería casi imposible que cobremos todos los que estamos acá, entonces, tenemos que ver de manejar las decisiones con mucha sensatez para que no tengamos los sobresaltos que tuvimos en el semestre pasado", infirió el conductor táctico del "Taladro".

Su razonamiento lo basó en "poder tener una buena convivencia y que la gente que esté trabajando pueda tener, también, la tranquilidad de cobrar".

En este sentido, la esperanza de percibir los correspondientes haberes está centrada en los 5.250.000 dólares que debe depositar el Inter, de Milán, por la primera cuota de la transferencia de Emanuel Cecchini, restando un saldo de 1.250.000 dólares para cuando el jugador alcance los 20 partidos defendiendo la casaca de la institución italiana.

"Este pase ayuda al club desde lo económico y es lo bueno de nuestro trabajo, potenciar a los jóvenes jugadores para que puedan ser vendidos y Banfield siga creciendo", valoró.

"Es lindo que sucedan estas cosas porque es un aliciente para que el cuerpo técnico continúe trabajando y para los juveniles vean a un compañero pasar a un fútbol más importante, con la posibilidad de tener un crecimiento económico", puntualizó el ex arquero de Vélez y América, de Cali, entre otros.

Sobre el panorama futbolístico del equipo "albiverde", Falcioni estimó: "Se debe aprovechar la pretemporada y el segundo semestre del año para rearmar la estructura del plantel", tras el alejamiento de Brian Sarmiento, Gonzalo Prósperi, Martín Lucero, Juan Manuel Cobo y Cecchini.

"Para el rearmado debemos darle la oportunidad a los jóvenes que han venido trabajando con nosotros permanentemente, además de cuatro jugadores de Cuarta división (los defensores Emanuel Coronel y Alexis Maldonado; el volante Martín Payero y el delantero Nicolás Linares), que los integramos a la pretemporada", indicó el entrenador.

Por último, Falcioni sostuvo que "la doble competencia en esta segunda parte del año (torneo local y Copa Argentina) permitirá sumar experiencia a los más jóvenes y encontrar el mejor funcionamiento del equipo para encarar con mucha seriedad la Copa Libertadores de América, desde enero próximo".



