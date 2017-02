Familiares de fallecidos denunciaron que les entregaron los cuerpos "descompuestos" por falta de agua

El domingo Patricia Verdejo viajó a Comodoro Rivadavia luego de que se anoticiara de que su hermano, Sergio, había fallecido junto a Sandra Alcazar, tras un vuelco que protagonizaron sobre la ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1812, en cercanías a Comodoro Rivadavia.

Desde ese día la mujer esperaba que le entregaran el cuerpo. Sin saber que se llevaría una desagradable sorpresa. Es que según denunció ayer ante El Patagónico, en la morgue del Hospital Regional, la única que funciona en la ciudad, "no pudieron hacer la autopsia porque no tenían agua en la morguera". Así que ayer cuando le entregaron los cuerpos estos estaban "totalmente descompuestos".

"Recién hoy nos entregaron y ahora están viajando para Río Gallegos. No nos podían dar los cuerpos porque no pudieron hacer la autopsia porque nos dijeron que no tenían agua. Nosotros le dijimos que comprábamos agua mineral y hoy nos dieron los cuerpos totalmente descompuestos", dijo Patricia con el dolor que acarrea por toda esta situación.

El accidente en el que fallecieron Verdejo y Alcazar se produjo el domingo, cerca de las 11:30, cuando viajaban a Río Gallegos en un Fiat Palio Adventure y protagonizaron un vuelco en el kilómetro 1812 cercano a Comodoro Rivadavia. Ellos viajaban junto a Raúl Fernández y Albino Fernández, quienes se encuentran fuera de peligro y en las próximas horas los trasladarán para su ciudad natal.

Según explicó la mujer, el motivo del accidente habría sido que colisionaron contra el guarda rail de frente, por causas que se desconocen, pero esto derivó en el vuelco del rodado conducido por Verdejo, secretario de Cultura y Deporte de la Asociación del personal de la Administración Pública provincial (APAP) de Río Gallegos.