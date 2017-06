Familiares de Goroso piden respuestas a la fiscal que investiga su homicidio

Al haberse cumplido el martes un año del asesinato de Néstor Alejandro Goroso (22), ayer su pareja, hermanos, tíos y amigos se concentraron en la Plaza de la Escuela 83 para visibilizar el caso que aún no fue esclarecido por la Justicia. Los seres queridos cuestionaron la tarea fiscal y argumentaron que todavía no se revisaron las cámaras de seguridad del lugar del ataque.

El “Pelado”, como lo apodaban sus seres queridos, era padre de un niño que está próximo a cumplir cuatro años. En las horas previas a ser baleado durante la madrugada del 6 de mayo había compartido un asado familiar. Después salió a juntarse con sus amigos en el frente de la casa de su suegra.

En momentos en que se iba a dormir a la vivienda que compartía con su pareja Gabriela Alvarado, en Rivadavia y Dabrowski, se cruzó con tres hombres, uno de los cuales le efectuó los disparos. Néstor estuvo una semana en terapia intensiva y rápidamente presentó mejorías para ser derivado a sala común del Hospital Regional.

Pero con el correr de las semanas su salud empeoró, padeció una infección y falleció el 30 de mayo. Gabriela aseguró que Néstor alcanzó a decirle que fueron “dos personas que estaban con él encapuchados que le dispararon y se fueron. Yo por mi cuenta salí a averiguar y los tipos andaban en un (VW) Gol".

La causa pasó a la fiscal general Camila Banfi, quien “dice que no puede hacer nada si no hay algún testigo”, cuestionó una de las hermanas de la víctima, Fabiana Goroso.

Ellos consultaron a un abogado que examinó la investigación y "dijo que no se habían revisado cámaras (de seguridad), y entonces es como que no le dieron importancia".





"TODOS SABEN QUIEN FUE"

Fabiana insistió en que los fiscales “dejaron pasar el tiempo y no revisaron nada. Siempre que vamos a ver a la fiscal nunca está, no tiene tiempo y nunca nos llama".

A un año sin tener novedades de los autores, “tenemos que salir a la calle para que nos den una respuesta y ya pasó un año".

Un primer testigo que observó el ataque contra Goroso “se echó para atrás y dijo que no sabía nada. El declaró que no los conocía (a los sospechosos) y no lo llamaron más a declarar. Nosotros sí sabemos quiénes son, pero a nosotras no nos toman las declaraciones”, afirmó la hermana de Néstor.

La mujer insistió: “todos los vecinos, amigos, todos el barrio sabe quién fue, y no nos quieren ayudar a declarar. Así como le pasó eso a él, le puede pasar a cualquier pibe del barrio y eso la gente no se da cuenta. Se van a dar cuenta cuando le pase a ellos”, dimensionó.

Fabiana señaló: “vamos a marchar para que nos vean, para ver si le llega a la fiscal y nos pueda dar una respuesta de algo. Que revise la causa de mi hermano para que su muerte no quede impune y los asesinos estén presos donde tienen que estar".

Desde la Plaza de la Escuela 83 los manifestantes caminaron por San Martín hasta Güemes, y regresaron por Rivadavia. Gabriela sentenció: “voy a seguir peleando hasta que haya alguien detenido. Somos poquitos, acá estamos las personas que amábamos a Néstor y vamos a seguir. Justicia nomás pido", manifestó.