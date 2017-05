Familiares de Néstor Goroso marcharon pidiendo justicia

La concentración - en pedido del esclarecimiento del crimen- se realizó esta tarde en la plaza de la Escuela 83. Ayer se cumplió un año del homicidio y "hasta hoy no tenemos respuestas" expresó su pareja.

Gabriela Alvarado, pareja de Néstor Goroso quien murió el 30 de mayo tras haber sido baleado 24 días antes afuera de su casa, frente a la feria La Saladita, volvió a pedir Justicia y cuestionó que al cumplirse un año del crimen sigue sin esclarecerse, "si bien hay sospechosos, me dijeron que no pueden hacer nada, porque nadie habla" lamentó la mujer.

"No se quieren meter, miran para otro lado. Como no les pasó a ellos, no les interesa", indicó Alvarado en en diálogo con el programa "Hasta que se demuestre lo contrario", que se emite por La 100.1.

Según trascendidos, aquel fatídico día Néstor Goroso habría mantenido una discusión con dos hombres que terminó de la peor manera. "Se trataba de dos personas que estaban con él esa noche, andaban en un (Volkswagen) Gol, decían que él iba llegando a mi casa. Yo esa noche no estaba ahí, estaba con mi mamá y mi bebe" explicó.

Gabriela señaló que "a eso de las siete y media, él sube, se cruza con estas personas, discuten y le disparan. Ahí es cuando me avisan, yo escuché los disparos, los gritos pero nunca me imaginé que fuera él".

Los familiares y amigos de Goroso se concentraron esta tarde en la plaza de la Escuela 83 y marcharon por San Martín hasta Güemes y luego retomaron por avenida Rivadavia.

EL CASO

Tal como lo informó en su momento El Patagónico, la muerte de Néstor Alejandro Goroso (22) se produjo el lunes 30 de mayo de 2016, luego de agonizar durante 24 días en una sala de terapia intensiva del Hospital Regional.

El ex integrante de la facción sindical de Los Dragones fue herido de bala durante la mañana del viernes 6 de mayo luego de discutir con dos personas, afuera de su vivienda en el final de la Avenida Rivadavia.

Dos de los tres disparos que recibió le afectaron órganos de la zona abdominal. ´El Pelado´, como lo llamaban sus seres queridos, estuvo en grave estado y después se recuperó. Sin embargo falleció a las 15:30 del 30 de mayo como consecuencia de las lesiones sufridas por las balas.