El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 30 diciembre 2016 Familias pasarán Año Nuevo en piquete si no cobran el retiro acordado con SP Luego de diez días de conflicto, las 16 familias que desde hace dos días se manifiestan en el acceso a la empresa de servicios petroleros SP anunciaron que en caso de no cobrar los retiros voluntarios, que fueron homologados por la Secretaría de Trabajo, recibirán Año Nuevo en las puertas de la firma. "Solo queremos que paguen lo que se arregló porque muchos dejaron su vida en esta empresa", dijeron ayer a El Patagónico.

Desesperados. Así se sienten los integrantes de las 16 familias que desde hace dos días se manifiestan en el portón de la empresa de servicios petroleros SP, bloqueando su acceso. Ayer, bajo el sol de la mañana y acompañados por sus niños, dialogaron con El Patagónico y aseguraron que en caso de no obtener respuestas por el incumplimiento del acuerdo de retiro voluntario, recibirán el Año Nuevo en la base de la contratista.

Según explicó Sandra, esposa de Jorge Aynol, un operario que hace 28 años trabajaba en la firma que presta servicios para YPF, Capsa y Sipetrol, el problema comenzó en septiembre cuando su esposo accedió al retiro voluntario junto a otros cuatro compañeros. El acuerdo con SP estipulaba que en 15 días los trabajadores iban a cobrar los montos ofrecidos a cambio del retiro, un sistema que se implementó para darle pelea a la crisis y evitar despidos en forma directa. Sin embargo, luego de cumplido el tiempo los otros cuatro operarios cobraron su retiro. Pero Aynol no.

La respuesta de la empresa fue que el que se desempeñaba en Capsa y la operadora YPF no se iba a hacer cargo de su desvinculación, tal como le habían prometido al firmar el acuerdo.

Con el paso de los días la situación se volvió desesperante al no contar con ingresos y al no obtener respuestas de los sindicatos -Convencional y Jerárquico-, el miércoles 19 de octubre su mujer decidió sentarse en la puerta del sindicato de Jerárquicos, encontrándose sorpresivamente con otro grupo de señoras que estaba en la misma situación.

Ese día, tras las primeras gestiones, obtuvieron una promesa de que se solucionaría el conflicto, lo que les dio cierta tranquilidad. Pero los días pasaron y, tras una semana, decidieron manifestarse en la puerta de la empresa al no obtener respuestas.

"Ellos firmaron un compromiso y los acuerdos están todos homologados. Sabemos que hay más, que es una lista extensa. Pero lo que estamos pidiendo es que se arreglen", dijo Sandra, lamentando todo lo que les toca atravesar.



AÑO NUEVO EN PIQUETE



Así como Jorge, que tiene en sus espaldas 28 años de servicios en SP, otros operarios con más de diez años de trabajo esperan una solución. Carlos Villagrán, por ejemplo, explicó que en su caso acordó el retiro en noviembre, pero nunca imaginó que iba a llegar a los últimos días del año sin cobrar un centavo.

César Lillo, en tanto, acordó hace dos meses y ayer lamentaba que el martes vio por última vez a su hija por estar en el piquete, lo que consideró necesario teniendo en cuenta lo que está sucediendo. "Hace un mes lo tendrían que haber cumplido. Ya dijimos que si tenemos que pasar Año Nuevo acá lo vamos a hacer. Hasta que no nos den una fecha clave no nos vamos a mover", sentenció.

"Para Navidad nos fuimos porque nos habían prometido una solución. Nos fuimos a la casa con una esperanza: que el martes íbamos a tener una respuesta y no la tuvimos. No sabes la incertidumbre, la impotencia que te da no poder compartir con tu familia y tener el acuerdo en tus manos", relató.



¿MALA FE O UN MAL ENTENDIDO?



Según explicaron los trabajadores en el momento de acordar el retiro, las autoridades de la empresa les dijeron que YPF iba a emitir el dinero para que se ejecuten los retiros. Sin embargo, la operadora no recoció a los trabajadores que prestaban servicios para Capsa y Sipetrol y "solo les pagó a los de Torre que trabajan en YPF", aseguró Aynol.

Por el momento la empresa, representada por el gerente Sergio Poblete, "no ha dado la cara". Incluso hace dos semanas no les atienden el teléfono, aseguró Daniel Ruiz, delegado de SP. Y solo les ofrecieron pagarles el sueldo de este mes como una forma de compensar el daño. Sin embargo, las familias no aceptan este ofrecimiento porque entienden que la empresa sabía que la operadora no iba a reconocer a los trabajadores. "Algo mal hicieron porque en todo momento Poblete nos dijo que la plata la ponía YPF", dijo Aynol.

"Nos tienen a las vueltas, que hoy, que mañana, pero ya queremos respuestas", dijo por su parte Romina Romero, una de las mujeres en lucha, esperando que de una vez por todas tengan respuestas por tantos años de trabajo, ya que como dijo Sandra han "abandonado la casa, familia, hijos; no es que no tenemos nada que hacer. Solo queremos que paguen lo que se arregló porque muchos dejaron su vida en esta empresa".

Fuente: