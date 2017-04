Familias de Zona de Quintas II levantaron el piquete ante promesa de soluciones

Un grupo de habitantes de la calle código 383 de la Zona de Quintas II, quienes desde que empezó el temporal se encuentran con sus viviendas inundadas y con el colapso el sistema cloacal comenzaron en la mañana de hoy, un piquete en el ingreso del barrio con quemas de cubiertas en reclamo de respuestas.

"No nos vamos a mover hasta que no nos den soluciones, y si no es así vamos a cortar otros accesos", advirtió en la mañana de hoy Carola Reyes vecina del barrio. Tras varias horas de piquete personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada se acercó al lugar.

zona de quintas.mp4

Según detalló Carola a El Patagónico "vinieron a la tarde a destaparnos las cloacas, porque estábamos llenos de excremento, pero el agua sigue corriendo. Decidimos levantar el piquete porque nos dijeron que mañana vienen a hacer zanjas para desviar el agua".

zona de quintas vecinos.jpg

Reyes advirtió que "si no vienen mañana a más tardar las 09:30 vamos a volver a cortar la calle pero ahora no en la entrada del barrio si no en la calle del Gimnasio Municipal 3, porque no podemos seguir viviendo así, hay criaturas".