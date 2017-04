Familias de Zona de Quintas II queman cubiertas por falta de respuestas

A través de El Patagónico Carola Reyes, una de las damnificadas del barrio, explicó que desde las primeras horas de este jueves tomaron la determinación de cortar el acceso al sector con una quema de cubierta ante la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales y de la SCPL.

"No nos vamos a mover hasta que no nos den soluciones, y si no es así vamos a cortar otros accesos" advirtieron.

Se trata de un grupo de habitantes de la calle código 383 de la Zona de Quintas II, quienes desde que empezó el temporal se encuentran con sus viviendas inundadas y con el colapso el sistema cloacal.

En las casas - según relató la vecina- "se filtra el agua todos los días, los patios están inundados y el olor a orina y excremento es insoportable".

Reyes aseguró que en los últimos días "solo se preocuparon por una casa en la cual entró petróleo" y en el caso de las demás familias "están tapadas las cloacas, hay una calle que brota mucha agua y nadie hace nada".