El Patagónico | Regionales - 10 mayo 2017 Fantasmas

En otro tramo de la conferencia de prensa, Gabriel Tcharian fue consultado respecto de si este no pago de la deuda, más la adecuación del convenio reclamada, podría estar relacionada con la intención del gobierno provincial de crear la empresa de energía.

"No lo sé. No quiero pensarlo ni relacionarlo con nada, pero cuando hay fantasmas es porque algo está pasando", contestó.





